Tudela celebra el VI concurso de habilidad con el porrón en sus fiestas patronales

Tudela de Duero ha celebrado el VI concurso de habilidad con el porrón en sus fiestas patronales de la Asunción de Nuestra Señora y San ... Roque, que comenzaron el pasado día 14 y culminarán el próximo lunes 18.

El evento reunió a diferentes peñas de la localidad, entre ellas a su organizadora, El Búnker, en el patio del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Pinoduero, para la competición por grupos y en dos categorías distintas (contrarreloj y estilo libre) del manejo de este recipiente tradicional – habitualmente de vidrio – para ingerir vino.

La actividad, anunciada para las 18:30 horas de la tarde, dio comienzo algunos minutos después, con los primeros participantes de la categoría contrarreloj, que consistía, como su nombre lo indica, en apurar el contenido del porrón en el menor tiempo posible, empinando el mismo con un solo brazo y sin detenerse en ningún momento. Hasta la última gota.

Las peñas podían concursar en equipos de hasta cuatro integrantes que, en todo caso, debían agotar cuatro porrones. Es decir, cuatro recipientes para tanto cuatro integrantes como para menos. El requisito indispensable para tomar parte en el concurso, desde luego, era la mayoría de edad, con el fin de que todos los candidatos pudiesen ingerir alcohol. Sin embargo, el aguante y la habilidad no estaban garantizados, sino que había que probarlos en la pista y de cara al jurado.

La segunda categoría correspondía al 'freestyle' (o estilo libre). Aunque no podría decirse cuál de las modalidades provocó más carcajadas entre el público, al menos la segunda no obligó a ninguno de sus participantes a devolver el contenido del porrón a causa de beberlo demasiado rápido, sino que permitió a todos ellos echar a volar su imaginación para manejar el recipiente a su ritmo y de la forma más original posible. Lo que pretendía ser un ballet de Tchaikovsky, una simulación de los Juegos Olímpicos o un acrosport improvisado fueron algunos de los espectáculos que hicieron saltar las risas de los espectadores.

Finalmente, los ganadores fueron anunciados pasadas las 20:30 horas, entre vítores y abrazos de los equipos campeones, a los que se les entregó un porrón de cerámica, además de otros premios como vino o una pata de jamón, según el puesto que obtuvo cada uno.

Pertenecientes a las categorías contrarreloj y estilo libre, respectivamente, quedaron, en tercer lugar, la peña SDF y La Coctelera Loca; en segundo, la peña TGS y Los Águilas; en primero, como ganadores indiscutibles en el manejo del porrón, la peña Trifulca y, como los más originales, los Nómadas.