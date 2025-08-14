«El espíritu de nuestras fiestas está en la participación de todos los vecinos»

El regidor tudelano Óscar Rodríguez, en el balcón del Ayuntamiento

Laura Negro

Tudela de Duero ya está de fiesta. En este municipio, la tradición y juventud se dan la mano para llenar de color, música y emoción cada rincón. Su alcalde, Óscar de las Heras, y todo su equipo, tratan de mantener viva la esencia de estos días grandes dedicados a la Asunción de Nuestra Señora y San Roque, que cada año reúnen a vecinos y visitantes en torno al orgullo de pertenecer a un pueblo con identidad propia.

Alcalde, ¿por qué considera tan importante implicar a los jóvenes en las fiestas de Tudela de Duero?

Los jóvenes son una parte fundamental en el espíritu festivo de Tudela de Duero. Con su alegría, energía y entusiasmo, no solo disfrutan, sino que también dinamizan y enriquecen cada actividad. Participan activamente en sus peñas y en los actos, y son protagonistas de muchas de las iniciativas que hacen que nuestras fiestas sean únicas y llenas de vida. Por eso, este año hemos querido reforzar la programación destinada específicamente a ellos, sin dejar de lado al resto de públicos. Para los más pequeños, hemos preparado actividades pensadas para combatir el calor de estos días, como fiestas de la espuma o hinchables acuáticos. Además, contaremos con una Color Fest que dará mucha vida al primer día de fiestas, un circuito de tractores y taller de pintacaras y una discomovida infantil con 'candy bar'.

Para el público más joven y adulto, además de las actividades organizadas desde el Ayuntamiento, hay que agradecer la implicación de los bares del municipio, que han promovido actuaciones musicales en la calle para animar aún más el ambiente durante estos días. También vuelven clásicos muy esperados como la capea popular con disfraces, o la tradicional paella, que el año pasado reunió a más de 1.500 personas. Y como gran novedad, después de diez años, Tudela de Duero recupera un festival taurino de gran categoría, que contará con la presencia de Daniel Martín y Mario Campillo.

Además, este año hemos mejorado el pliego administrativo para poder contar con toros de mayor calidad. Tendremos el segundo encierro mixto, y confiamos en que los toros de estas fiestas se conviertan en referentes a nivel provincial. Estamos dando pasos firmes para recuperar el protagonismo y la tradición taurina que siempre ha tenido Tudela de Duero.

¿Cómo describiría el espíritu de estas fiestas? ¿Qué es lo que las hace únicas?

El espíritu de nuestras fiestas está en la participación de todos los vecinos, especialmente en las peñas, que son el alma de Tudela de Duero durante estos días. Su entusiasmo y compromiso hacen que cada actividad cobre vida. Son días para disfrutar juntos y sentirnos orgullosos de nuestro pueblo.

¿Qué acto no se perdería por nada del mundo el alcalde de Tudela de Duero?

Sin duda, el chupinazo. Es la explosión de la ilusión y de las ganas acumuladas durante todo el año y marca el inicio de nuestras fiestas. Desde que soy alcalde, lo vivo con más emoción aún, al ver las caras de alegría de nuestros vecinos. Es un instante muy especial para nosotros.

¿Qué papel desempeñan las peñas en el desarrollo de las fiestas?

Las peñas son el corazón de nuestras fiestas y el gran motor durante estos días. Muchas de ellas forman parte activa de la Comisión de Festejos, colaborando en la organización de los actos. Además, desde sus propios locales, contribuyen a crear ambiente y asegurar que estos días se vivan con alegría, respeto y disfrute. Sin su implicación, las fiestas no serían lo mismo.

Este año el pregón corre a cargo de Nuño Villafañe, un campeón gimnasta local. ¿Qué significa para usted poner en valor a referentes jóvenes del municipio?

Es una forma de dar protagonismo a las nuevas generaciones y reconocer su esfuerzo, talento y compromiso con el pueblo. Nuño representa la energía, la dedicación y el futuro de Tudela de Duero. Que sea él quien dé el pregón simboliza ese relevo generacional que asegura que nuestras fiestas sigan vivas, con raíces, pero también con proyección.

¿Qué mensaje desea transmitir a sus vecinos antes de que arranquen oficialmente los días grandes de Tudela?

Quiero animar a todos los tudelanos a que disfrutemos juntos estas fiestas, con respeto, responsabilidad y con ganas de pasarlo bien. Son días para compartir, para reencontrarnos y para vivir nuestra tradición como pueblo. Nos esperan días muy especiales para todos. ¡Viva Tudela de Duero! ¡Vivan las peñas!

PROGRAMA FIESTAS

Jueves 14 de agosto

11:00 h. Reparto de pañuelos de las fiestas por la Comisión de Festejos

11:45 h. Pregón de fiestas con el campeón de gimnasta Nuño Villafañe y chupinazo

12:30 h. Desfile de peñas con las charangas 'La Resaka', 'El Chupinazo' y 'El Pendón'

De 13:00 a 16:00 h. Fiesta Peña KRG con actuaciones de DJ´s

De 17:00 a 22:00 Actuación DJ

De 18:00 a 23:00 h. Discomovida Willy Gas&Josemy

De 19:30 a 21:30 Fiesta The Color Fest

20:00 h. Actuación 'Monos en Estéreo'

21:30 h. Concierto 'Los Patricios'

22:00 h. Actuación Abby & Miguel, versiones Pop-Rock 80 y 90

00:30 h. Trashumancia de bueyes por la Cañada Real

01:00 h. Primer encierro con probadilla

01:00 h. Actuación de DJ´s

01:15 h. Baile con la Orquesta Marsella

Viernes 15 de agosto

08:00 h. Caldo castellano y pastas, organiza A. C. Águilas

09:00 h. Toro del Alba y segundo Toro del Alba desde toriles

12:00 h. Misa en honor a la patrona

De 12:30 a 14:30 h. Circuito de tractores, talleres y pintacaras

13:30 h. Pasacalles con la charanga 'La Resaka'

De 17:00 a 20:00 h. Fiesta de agua y espuma

De 18:00 a 22:00 h. Discomovida com DJ´s tudelanos: Alberto Madrazo, David 2,39 y Willy Gas.

18:30 h. Concurso de habilidad con el porrón

19:30 h. Pasacalles con charanga 'La Resaka'

20:00 h. Animación con la electrocharanga 'Electromotores'

20:30 h. Concurso de cortes

21:00 h. simulacro de encierro infantil. Organiza A.C. Águilas

21:00 h. Actuación Musical Dúo Naguará

De 21:30 a 00:00 h. Actuación DJ y parrillada popular

22:00 h. Actuación 'Al Límite', versiones pop y rock de los 80 y 90´s

23:30 h. Trashumancia de bueyes

24:00 h. Segundo encierro y probadilla en la plaza de toros

00:15 h. Macrodiscomovida DJ´s tudelanos: DJ El Bolo, DJ Willy Cas, DJ Álex Bang y DJ Alcázar

01:30 h. Procesión de San Roquín

Sábado 16 de agosto

08:30 h. Trashumancia de bueyes

09:00 h. Toro de San Roque. A continuación, tercer encierro.

12:00 h. Misa y procesión en honor al patrón San Roque con las peñas

12:30 h. Fiesta infantil de la espuma

13:30 h. Pasacalles con la charanga 'La Resaka'

14:30 h. Paella. Venta anticipada de tickets

16:30 h. Bingo gratuito

19:00 h. Disco Zoo La Plazuela

20:00 h. Festival Taurino con los toreros Daniel Martín y Mario Campillo

21:30 h. Actuación 'Los martes sintrón ni son'

23:00 h. Capea popular y fiesta de disfraces con charanga 'El Pendón'

24:00 h. Macrodiscoteca 'Mystika'

Domingo 17 de agosto

10:00 h. Paseo de minibueyes

De 11:00 a 14:30 h. hinchables de agua

13:30 h. Pasacalles con la charanga 'La Resaka'

17:00 h. Concierto

19:00 h. Pasacalles con la charanga 'La Resaka'

19:00 h. Bajada de los bueyes hasta los toriles

19:30 h. Cuarto encierro y desafío de ganaderías con Premio al Mejor Toro

21:00 h. Concierto Ángel Velasco

21:30 h. Actuación 'Cuarto y mitad'

21:30 h. Actuación musical Dúo Naguará

23:00 h. Yimcana KRG para peñas

00:30 h. Baile con la orquesta 'Anaconda'

Lunes 18 de agosto

08:30 h. Trashumancia de bueyes

09:00 h. Encierro Mixto

09:30 h. Pasacalles con charanga 'La Resaka'

10:00 h. Quinto encierro

De 11:30 a 14:30 h. Actividades infantiles

22:30 h. Tradicional baile de la abuela con orquesta Vulkano

23:59 h. Fuegos artificiales con pirotecnia Xaraiva

00:30 h. Tradicional baile de la abuela con orquesta Vulkano