Miguel Ángel Cañibano y Anabel Santos El Norte

Valladolid

Santa Eufemia del Arroyo nombra Hijos Predilectos a dos vecinos

El Ayuntamiento de la localidad reconoce la trayectoria del cronista de la villa, Miguel Ángel Cañibano, y de la novelista Anabel Santos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Un pueblo tiene en sus vecinos su mejor patrimonio, entre los que hay algunos que de una forma especial muestran su voluntad de dejar de ... ser espectadores, para convertirse en actores del acontecer diario, en algo que enriquece y ennoblece la vida cotidiana del medio rural. Brillantes vecinos como los de Santa Eufemia del Arroyo el cronista de la villa, Miguel Ángel Cañibano, y la novelista Anabel Santos, a los que el Ayuntamiento de su localidad natal, en pleno de la corporación celebrado el pasado 10 de octubre, ha nombrado Hijos Predilectos con un título que les entregará el próximo 1 de noviembre, en un acto que se celebrará a las 13.30 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

