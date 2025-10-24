Santa Eufemia del Arroyo nombra Hijos Predilectos a dos vecinos

Un pueblo tiene en sus vecinos su mejor patrimonio, entre los que hay algunos que de una forma especial muestran su voluntad de dejar de ... ser espectadores, para convertirse en actores del acontecer diario, en algo que enriquece y ennoblece la vida cotidiana del medio rural. Brillantes vecinos como los de Santa Eufemia del Arroyo el cronista de la villa, Miguel Ángel Cañibano, y la novelista Anabel Santos, a los que el Ayuntamiento de su localidad natal, en pleno de la corporación celebrado el pasado 10 de octubre, ha nombrado Hijos Predilectos con un título que les entregará el próximo 1 de noviembre, en un acto que se celebrará a las 13.30 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

Miguel Ángel Cañibano se ha convertido por derecho propio en el cronista de la villa con un buen número de publicaciones relacionadas con la historia de su pueblo natal con las que, sin duda, ha ayudado a fortalecer el sentimiento de identidad y orgullo de los vecinos y allegados. Su primer libro, que vio la luz en 2012, fue Historia de Santa Eufemia del Arroyo, que resume la historia del pueblo desde la época de la fundación de la villa como monasterio, en tiempos de la Reconquista, hasta la actualidad.

El libro de Privilegios de Santa Eufemia del Arroyo, Personajes para la historia de Santa Eufemia del Arroyo, El escudo y el pendón de Santa Eufemia del Arroyo, El apellido Cañibano en Santa Eufemia del Arroyo. Habla terracampina en Santa Eufemia del Arroyo, Vida y aventuras del caballero Gutierre González Quijada y Las calles de Santa Eufemia del Arroyo son otras de las publicaciones de Miguel Ángel Cañibano, quien destacó «la gran satisfacción de poder rescatar del olvido acontecimientos y personajes de mi pueblo y darlos a conocer a través de los libros impresos o de internet a todo el mundo». Y es que todos sus libros son accesibles gratuitamente a través de la web santaeufemiadelarroyo.org.

Por su parte, la escritora Anabel Santos ha centrado la acción de sus dos novelas publicadas en su pueblo natal, con gran orgullo para sus vecinos. Su primera novela fue El sueño, una historia ambientada en Santa Eufemia, en 1971, que parte de un hecho real: el hallazgo de un esqueleto en el pueblo, cuya antigüedad, según estimaciones, se remontaba a los tiempos de la invasión francesa. A partir de ese suceso, «imaginé una historia completamente ficticia». Su segunda novela es Ala de cuervo, que también está ambientada en su pueblo natal en una historia en la que «he recuperado a algunos personajes de El sueño y los he trasladado al pasado». La trama encierra el misterio de un joven argentino que viaja a Santa Eufemia para reencontrarse con su hermana, pero al llegar descubre que ha desaparecido y nadie sabe decirle dónde está.

Anabel Santos tiene claro que, por ahora, todas sus novelas van a estar ambientadas en Santa Eufemia, «porque en un pueblo se desarrollan las mismas emociones, anhelos, esperanzas, sueños, amores, desamores, venganzas o traiciones que en cualquier otro lugar». En sus novelas, el lector se encuentra con la iglesia del pueblo, el antiguo casino, el palomar y la fragua de Félix, la plaza, las cuatro calles, el río o el juego de pelota, sin que faltes las referencias a tradiciones locales como las carreras de cintas a caballo, la romería de San Gregorio o el toque de campanas en la noche de Santa Brígida el 31 de enero para ahuyentar los nublados. También aparecen pueblos cercanos como Villafrechós, Villalpando o Medina de Rioseco. No es de extrañar que su tercera novela, que todavía no ha visto la luz, esté ambientada en Santa Eufemia, esta vez en 1939.