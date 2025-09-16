Los vecinos de Santa Eufemia se rinden ante su la patrona

Miguel García Marbán Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Los vecinos de San Eufemia del Arroyo, fieles a sus tradiciones más arraigadas,celebraron este martes, como cada 16 de septiembre, la festividad de ... la patrona, la santa que da nombre a la localidad. Tras la misa, al ritmo de los dulzaineros, tuvo lugar la procesión, en la que se portó la imagen de la patrona. No faltaron ante la santa las tradicionales venias realizadas con el estandarte ante la santa con gran habilidad y destreza del abanderado. A continuación, tuvo lugar un vermú, con cortador de jamón y picoteo, a la vez que Guisi Muñoz dio un concierto en un gran ambiente festivo, dando paso al juego del bingo con un jamón como premio. Por la tarde hubo hinchables. Las fiestas de la Santa, como se conocen en el pueblo, llegarán a su fin este miércoles con la misa en honor a los difuntos.

En la procesión estuvo presente el vecino y cronista de la localidad, Miguel Ángel Cañibano, quien en su libro Historia de Santa Eufemia del Arroyo escribe que la primera referencia escrita que se tiene sobre esta fiesta, la proporciona un libro de cuentas de la iglesia del año 1672, en la que se dice que el mayordomo, Florián García, «gasto siete reales el día de la fiesta que se hace de Santa Eufemia». En 1752 en el Catastro del Marqués de la Enseñada se dice que el concejo gastaba 40 reales «de el gasto de víspera y día de la titular». Además, en el libro se publica foto y cartel de las dos novilladas que hubo en las fiestas de la Santa del año de 1977 en una plaza portátil, con dos novillos cada día de la ganadería de Don Arturo Gallego para los diestros Pedro Manuel Montilla, el 17 de septiembre, y Luis Nieto El Peterillo, el 18 de septiembre, con suelta de becerros al estilo de la villa al final de los festejos.

