Los vecinos de Santa Eufemia del Arroyo procesionaron a su patrona

Valladolid

Los vecinos de Santa Eufemia se rinden ante su la patrona

La primera referencia escrita que existe sobre esta fiesta la proporciona un libro de cuentas de la iglesia del año 1672

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:35

Los vecinos de San Eufemia del Arroyo, fieles a sus tradiciones más arraigadas,celebraron este martes, como cada 16 de septiembre, la festividad de ... la patrona, la santa que da nombre a la localidad. Tras la misa, al ritmo de los dulzaineros, tuvo lugar la procesión, en la que se portó la imagen de la patrona. No faltaron ante la santa las tradicionales venias realizadas con el estandarte ante la santa con gran habilidad y destreza del abanderado. A continuación, tuvo lugar un vermú, con cortador de jamón y picoteo, a la vez que Guisi Muñoz dio un concierto en un gran ambiente festivo, dando paso al juego del bingo con un jamón como premio. Por la tarde hubo hinchables. Las fiestas de la Santa, como se conocen en el pueblo, llegarán a su fin este miércoles con la misa en honor a los difuntos.

