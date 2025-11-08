El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los premiados, junto a Joaquín Díaz, miembros de la asociación, familiares e invitados al acto El Norte

Los Premios Joaquín Díaz reconocen la trayectoria del director de cine etnográfico Eugenio Monesma

La Asociación de Amigos de la Fundación Joaquín Díaz además reconoció en la tercera edición de sus premios la labor de Javier Barreiro, del dúo Fetén, Fetén y de Cristina Bordas

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:34

Un sólido compromiso con la preservación y difusión de la cultura tradicional es el que ha tenido un año más la Asociación de Amigos de ... la Fundación Joaquín Díaz al celebrar este sábado en el Círculo de Recreo de Valladolid la entrega de la tercera edición de los premios con los que reconoce a personas físicas o jurídicas que hayan destacado en el ámbito de la cultura tradicional, dentro de los campos de investigación, divulgación, organología y la trayectoria de toda una vida. El jurado de los premios ha estado compuesto por Joaquín Díaz, José Luis Alonso Ponga y Modesto Martín Cebrián.

