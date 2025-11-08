Los Premios Joaquín Díaz reconocen la trayectoria del director de cine etnográfico Eugenio Monesma

Un sólido compromiso con la preservación y difusión de la cultura tradicional es el que ha tenido un año más la Asociación de Amigos de ... la Fundación Joaquín Díaz al celebrar este sábado en el Círculo de Recreo de Valladolid la entrega de la tercera edición de los premios con los que reconoce a personas físicas o jurídicas que hayan destacado en el ámbito de la cultura tradicional, dentro de los campos de investigación, divulgación, organología y la trayectoria de toda una vida. El jurado de los premios ha estado compuesto por Joaquín Díaz, José Luis Alonso Ponga y Modesto Martín Cebrián.

El Premio Investigación, que reconoce aquellos trabajos de investigación sobresalientes en el campo de la cultura tradicional, se entregó al catedrático de Literatura Española, investigador, escritor y divulgador Javier Barreiro, que tiene en su haber numerosos artículos, conferencias y cursos en universidades de Europa y América, además de promover exposiciones y muy diversas empresas culturales. Sus trabajos versan fundamentalmente sobre la literatura y la música popular del siglo XX (cuplé, tango, revista, género chico, copla, canción española o canción melódica). En la actualidad sus actividades se enfocan hacia la bohemia, la antigua discografía española, las grandes figuras de la canción, los autores y temas heterodoxos en la literatura y la búsqueda bibliográfica de obras y autores olvidados de los dos últimos siglos. Ha obtenido numerosos premios.

El premio Divulgación, destinado a quienes han realizado una labor destacada en la difusión de la cultura tradicional a través de cualquier medio, fue para el dúo Fetén Fetén, el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz. La música de esta original formación es una lectura contemporánea de la música tradicional y de la música popular de baile, géneros que los inspiran y que homenajean utilizando la imaginación y la creatividad como banderas. Dos enamorados de los instrumentos diferentes, ya que, además de los más convencionales, en su directo se pueden escuchar el serrucho, el violín trompeta, la flauta silla de camping o el recogeval. El dúo se formó en 2009 y ha ganado reconocimiento nacional e internacional por su propuesta que revitaliza géneros como la jota, el vals, la habanera y el chotis.

En la categoría Organología, el premio fue para la catedrática de musicología de la Universidad Complutense de Madrid Cristina Bordas. Sus escritos y proyectos de investigación se orientan hacia el estudio y difusión del patrimonio musical y en particular a la organología e iconografía musical. Ha colaborado en exposiciones nacionales e internacionales sobre instrumentos musicales, y ha sido comisaria de varias de ellas. Desde 2005 dirige el Grupo de investigación de Iconografía Musical de la UCM así como los cursos anuales sobre iconografía y organología.

Por último, el premio a Toda una vida se ha otorgado al director y productor de cine etnográfico Eugenio Monesma. Tras más de 40 años de producción de series documentales de televisión sobre los oficios perdidos, fiestas, tradiciones, leyendas, gastronomía tradicional, costumbres y rituales, ha llegado a constituir uno de los archivos más importantes de España con más de tres mil documentales etnográficos. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con más de 200 premios. Su archivo fotográfico supera las 350.000 diapositivas, junto con los cientos de miles de fotografías digitales realizadas en años posteriores. Ha publicado diversos libros sobre antropología o etnografía con sus investigaciones, trabajos de campo y fotografías, así como artículos en revistas.

El presidente de la Asociación de Amigos de la Fundación Joaquín Díaz, el etnógrafo Modesto Martín Cebrián, hizo una valoración muy positiva de estos premios, ya que «realmente nos invitan a ser testigos de la entrega de galardones a unas personas que han convertido su trabajo cotidiano en un ejemplo, tal y como ha manifestado Joaquín Díaz al hacer entrega de ellos». Además aseguró que «para el jurado esta selección, de entre tantos y tan buenos profesionales que enriquecen el variado mundo de la tradición, ha sido difícil». También explicó que «los cuatro ámbitos en que recaen, muestran la importancia tanto investigadora como interpretativa y divulgadora, como la de aquellas piezas con las que el músico demuestra sus sensibilidad y su arte, dejando, por último, la revalorización de toda una vida trabajando por el mundo de la tradición». Martín Cebrián expresó que «estos premios, en su tercera edición, ya han obtenido gran consideración y relevancia». La asociación reconoció en años anteriores con el Premio Joaquín Díaz la labor de otros intérpretes o investigadores como Eliseo Parra, Luis Delgado o el Nuevo Mester de Juglaría.

Esta asociación se creó en 2010 con el objetivo de promocionar la cultura tradicional y el mejor conocimiento y valoración de la mentalidad como conjunto de creencias, costumbres y expresiones, constitutivas todas ellas de los patrimonios inmaterial y material. La asociación busca la colaboración con la Fundación Joaquín Díaz a fin de potenciar todas las formas de divulgación, popularización y educación mediante actividades destinadas a los miembros de la asociación y a todo el público en general. Se pretende promover la cultura tradicional en la sociedad española, así como en las comunidades hispanohablantes de todo el mundo, procurando que todas las personas puedan llegar a conocer, comprender, utilizar y disfrutarla en el mayor grado posible.