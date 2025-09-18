El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una vecina baja por las escaleras del bloque lleno de humedades. Aída Barrio

Valladolid

Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»

Los inquilinos de varios bloques de protección oficial de la calle Miño están hartos de la pasividad del propietario ante el deterioro de las viviendas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13

En corrillo, como cualquier grupo de vecinos reunidos en uno de los cuatro portales afectados de la calle Miño, en Laguna de Duero, se van ... contando unos a otros los problemas (muchos de ellos comunes y otros propios de cada vivienda) pero la diferencia es que en esta comunidad reina en todos la misma sensación de hartazgo e indignación. «Es que es una tras otra, una vergüenza», coinciden. Todos ellos tienen firmado un contrato de alquiler de viviendas de protección oficial sin opción a compra y todos aseguran que comunicarse con el propietario para que solucione cualquier problema es «misión imposible».

