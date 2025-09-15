El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación por le derecho a la vienda. EP

El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anuncia la puesta en marcha del seguro de impago de renta para jóvenes y nuevas ayudas para la compra de casas en las zonas rurales

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:21

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la puesta en marcha de una nueva ayuda para el alquiler con derecho a compra que ... estará dotada con 30.000 euros y destinada a los más jóvenes. Durante su intervención en una reunión del grupo parlamentario socialista, también avanzó otra ayuda de 10.800 euros para la compra de viviendas en las zonas rurales.

