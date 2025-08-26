Cientos de contratos de alquiler incumplen la ley al no depositar la fianza en la Cámara de la Propiedad Urbana

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 19:06 Comenta Compartir

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid (Campruva) advirtió de que cientos de contratos de alquiler en la provincia incumplen el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos al no depositar la fianza en esta entidad, una «obligación legal» que afecta tanto a viviendas como a locales comerciales, oficinas o naves industriales, según explicó la entidad cameral en un comunicado recogido por la agencia Ical.

A pesar de ello, una parte significativa de los contratos de arrendamiento formalizados en la provincia siguen sin cumplir esta obligación, lo que puede suponer un grave incumplimiento normativo y acarrear sanciones económicas que oscilan entre 10.000 y 90.000 euros, en función de la infracción.

El depósito de la fianza no es un mero trámite administrativo, según la Cámara, sino una «garantía de seguridad jurídica para las dos partes implicadas: propietario e inquilino». Este proceso se realiza, en el caso de Valladolid, a través de la Cámara de la Propiedad Urbana, que actúa como concesionaria oficial de la Junta de Castilla y León para la gestión de estas fianzas.

Cuando esta se deposita correctamente, el arrendamiento queda debidamente registrado y el contrato obtiene validez frente a terceros. «Esto es fundamental, por ejemplo, para realizar gestiones como el cambio de titularidad en los suministros de luz, agua o gas», sostuvo el comunicado.

Además, permite resolver con mayor claridad posibles desacuerdos durante o al finalizar el contrato. También protege al inquilino, ya que obliga al propietario a justificar cualquier deducción sobre la fianza y a devolverla si no existen impagos ni daños.

Tal y como subraya el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Pablo Ferreras, «el depósito de la fianza no solo es una garantía para el propietario, también lo es para el inquilino y para terceros». «No cumplir este trámite pone en riesgo la validez del contrato y abre la puerta a sanciones importantes», comentó.

Riesgos del incumplimiento

La Cámara ha detectado un alto nivel de desconocimiento entre propietarios e inquilinos sobre esta obligación, lo que genera «situaciones de vulnerabilidad legal y conflictos». Por ejemplo, menciona que inquilinos que descubren que su fianza no está depositada legalmente «pueden presentar denuncias, especialmente en momentos de negociación de condiciones, renovaciones o subidas de renta».

En otros casos, propietarios que se niegan a devolver la fianza o que no pueden justificar el uso de ese dinero ante la falta de depósito formal «incurren en incumplimientos legales que pueden derivar en sanciones o litigios».

Con la llegada del mes de septiembre se dispara la firma de nuevos contratos de alquiler, especialmente en ciudades como Valladolid. Estudiantes universitarios, profesores desplazados, jóvenes que se independizan y familias que comienzan una nueva etapa son los principales protagonistas de este repunte. Este contexto convierte este mes en un momento «clave» para recordar la importancia de cumplir con todas las obligaciones legales en materia de arrendamiento, especialmente el depósito de la fianza.

«Sencillo,y gratuito»

El proceso para depositar la fianza es «sencillo, gratuito y aporta grandes ventajas», según la Cámara, que señala que «basta con registrar el contrato de arrendamiento firmado» en la entidad y depositar el importe correspondiente a la fianza, que será custodiado por Campruva hasta la finalización del contrato.

Además, el depósito en la Cámara «garantiza que el inquilino recuperará la totalidad de la fianza al finalizar el contrato, con independencia de su duración, siempre que no existan impagos o daños justificados».