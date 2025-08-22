La mitad de las viviendas de uso turístico de Segovia anunciadas en internet carecen de permiso

El sector turístico está en auge en Segovia. Cada vez más visitantes eligen la provincia para disfrutar de una breve escapada o largos periodos vacacionales. ... Esta tendencia al alza ha supuesto la proliferación de alojamientos de todo tipo. Muchos particulares han visto una oportunidad de negocio en el alquiler temporal de sus viviendas, lo que ha obligado a definir una regulación específica sobre estos establecimientos para proteger a los profesionales del sector y a los huéspedes. A día de hoy, los portales especializados de internet se nutren de un millar de anuncios de inmuebles de uso turístico dispersos por el territorio segoviano. Más de la mitad de ellos no figura de forma oficial en el registro de la Junta de Castilla y León y, por tanto, carecen de permiso para el desarrollo de su actividad.

El mercado de las viviendas de uso turístico, también conocidas como vacacionales, ha experimentado un auténtico 'boom' desde la pandemia. Mientras que a principios de 2021 apenas se contabilizaban 680 alojamientos adscritos a esta modalidad, ahora superan los 970, de acuerdo a las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se corresponden con el pasado mes de mayo. Esto significa un repunte del 40% en apenas cuatro años, lo que ha tenido una repercusión directa en el número de plazas que están disponibles para alojar a los visitantes, ya que se ha pasado de las 4.800 camas hasta las 7.100 en el mismo lapso de tiempo.

A diferencia de otras tipologías de alojamiento, las viviendas de uso turístico (VUT) son más flexibles en cuanto a ubicación y condiciones del alquiler temporal. Están consideradas como unidades residenciales que se ceden a terceros de manera ocasional, por lo que la duración de la estancia es menor en comparación con los llamados apartamentos turísticos. Estos últimos están destinados exclusivamente al hospedaje de visitantes, es decir, persiguen fines estrictamente comerciales.

Las viviendas vacacionales pueden ser ofertadas a los turistas en algunos periodos concretos y en otros, alojar a sus propietarios, aunque en ningún caso el titular puede compartir estancia con el cliente. Es por ello que se han convertido en una oportunidad para segundos residentes que quieren rentabilizar su patrimonio cuando están fuera de Segovia.

El amplio catálogo que ostenta el INE, que extrae y clasifica los datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España, contempla numerosos pisos, casas, bungalós o chalés destinados al alquiler vacacional que están repartidos por todo el territorio segoviano. Tienen una gran presencia en Segovia capital, pero a su vez en los municipios con mayor atractivo turístico e, incluso, están presentes en pueblos con un padrón muy reducido.

Nueva normativa

Desde el 1 de julio las viviendas de uso turístico deben adoptar una nueva normativa consistente en solicitar su inclusión en el registro único de alquiler turístico, que es una iniciativa del Gobierno en colaboración con el Colegio de Registradores. El objetivo principal de esta medida es asegurar la legalidad, visibilidad y competencia leal en el mercado, así como reducir los problemas de convivencia con los habitantes.

Para figurar dentro del listado que gestiona el Ministerio de Vivienda, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la Administración regional, como es la solicitud de acceso y ejercicio de la actividad por medio de la inscripción en el registro de turismo autonómico. Los interesados también tienen que suscribir las obligaciones definidas por las entidades locales. Por ejemplo, el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (Peahis) prohíbe que las viviendas individuales del casco histórico puedan ser usadas con fines turísticos.

La Junta actualiza diariamente los nuevos integrantes de este censo, lo que permite a los interesados conseguir un número de registro que ha de incorporarse en las ofertas de páginas web. El recuento total que resulta de la base de datos arroja destacadas diferencias en comparación con el número de anuncios que aparecen en internet. Son 557 frente a 978, lo que indica que hasta el 57% de las viviendas de uso turístico que se ofertan como tal en la provincia funcionan fuera de los mecanismos legales definidos. Aproximadamente el 15% de estos alojamientos que carecen de permisos están ubicados en la capital segoviana.

Tanto la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse) como la Asociación de Turismo Rural y Activo han advertido en sendas ocasiones sobre la existencia de pisos ilegales, un aspecto que impide a los profesionales del gremio «jugar con las mismas cartas». A lo largo de los últimos años Hotuse ha revisado con cautela los anuncios que figuraban en el escaparate 'on-line' y, en caso de dudar sobre su legalidad, lo ha denunciado a las autoridades correspondientes. Ambas organizaciones turísticas claman contra la competencia desleal, por lo que exigen que todas las viviendas vacacionales cumplan la normativa del registro y, en consecuencia, el reglamento turístico.

Cumplir los requisitos

Las principales obligaciones que deben suscribir estos alojamientos son referentes a garantizar las necesidades básicas de los inquilinos. En concreto, los inmuebles deben estar amueblados y equipados correctamente. Por regla general, tienen que estar provistos al menos de un dormitorio, salón-comedor, cocina y cuarto de baño. También deben contar con suministro de agua caliente y fría, calefacción, botiquín de primeros auxilios, sábanas y toallas o cunas, siempre que sean requeridas por el turista. Los dormitorios dispondán a su vez de armarios y mesillas, además de camas con dimensiones adecuadas; los lavabos deben incorporar ventilación directa o forzada, así como un sistema antideslizante en bañeras o duchas; y los salones contarán con una adecuada iluminación.

El 55% de las viviendas de uso turístico de Segovia que ya han acreditado su carácter lícito y han recibido autorización por parte de la Junta para continuar o iniciar su actividad son casas. El 22% son pisos y el 21%, chalés. En su mayoría, se distribuyen por la falda de la sierra, desde El Espinar hasta Ayllón, pasando por Sotosalbos, Casla o Cerezo de Abajo. También son una alternativa para el alojamiento muy destacada en otros puntos con gran atractivo para los visitantes. El municipio con menor padrón que suma más alojamientos vacacionales es Pedraza, que con 394 habitantes custodia una veintena de viviendas vacacionales. Este municipio está precedido por Riaza y seguido del Real Sitio de San Ildefonso, Ortigosa del Monte, Cerezo de Arriba, Torrecaballeros y Coca.

El cruce de datos ofrecidos por el INE, a partir del análisis de los portales turísticos, y del registro de la Junta de Castilla y León permiten conocer la existencia de grandes diferencias entre los alojamientos que cuentan o no con un permiso para ejercer la actividad. Sobresale Segovia capital, con 151 viviendas vacacionales que se anuncian en páginas web frente a tan solo las 48 que están inscritas en el censo de la Administración autonómica. En el Real Sitio de San Ildefonso sucede algo parecido, con medio centenar que escapan del marco regulatorio frente a los 18 que han conseguido autorización. Los resultados también son dispares en el caso de Riaza, El Espinar, Cerezo de Arriba, Fuentidueña, Ayllón, Casla y Vegas de Matute.