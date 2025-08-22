El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un visitante camina con una maleta por el centro de la capital segoviana. Antonio de Torre

La mitad de las viviendas de uso turístico de Segovia anunciadas en internet carecen de permiso

Los portales de reservas ofrecen casi un millar de establecimientos vacacionales, pero el registro de la Junta solo contabiliza 550

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:15

El sector turístico está en auge en Segovia. Cada vez más visitantes eligen la provincia para disfrutar de una breve escapada o largos periodos vacacionales. ... Esta tendencia al alza ha supuesto la proliferación de alojamientos de todo tipo. Muchos particulares han visto una oportunidad de negocio en el alquiler temporal de sus viviendas, lo que ha obligado a definir una regulación específica sobre estos establecimientos para proteger a los profesionales del sector y a los huéspedes. A día de hoy, los portales especializados de internet se nutren de un millar de anuncios de inmuebles de uso turístico dispersos por el territorio segoviano. Más de la mitad de ellos no figura de forma oficial en el registro de la Junta de Castilla y León y, por tanto, carecen de permiso para el desarrollo de su actividad.

