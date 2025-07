La mitad de los pisos turísticos que se anuncian en las webs carecen de permiso

La mitad de los apartamentos y viviendas de uso turístico que se estima que forman la oferta del sector en Valladolid no cuenta todavía con ... el número de registro que otorga el Ministerio de Vivienda (obligatorio desde el pasado 1 de julio) y que permite a este tipo de establecimientos operar de forma legal. Así se desprende del cruce de datos entre el número de pisos que se anuncian en las tres principales plataformas de Internet (629 en el total de la provincia; de ellos, 311 en la capital) y el registro oficial de la Junta de Castilla y León (donde están inscritas 337 viviendas en la provincia, 152 solo en la ciudad).

Esto supone que se escapan a los mecanismos el 47,5% de los pisos de la provincia y el 52,2% de los ubicados en la capital. Desde el 1 de julio, el Gobierno ha implantado además (junto con el Colegio de Registradores) un registro único estatal con el objetivo de «acabar con el fraude y las malas prácticas».

Hasta el momento, se han recibido 308 solicitudes en Valladolid (264 de alquiler turístico y 45 de temporada), según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno. De ellos, 151 han conseguido ya su permiso y 131 están en proceso de tramitación. Hay 26 casos en los que se ha revocado la autorización por no cumplir con los requisitos o no haber aportado la documentación necesaria (como la referencia catastral, dirección exacta de la vivienda, si es de alquiler completo o por habitaciones). Los propietarios deben solicitar este número de registro, que ha de incorporarse en los anuncios de las plataformas en línea para certificar que se cumple con los requisitos exigidos por el Gobierno y cada una de las comunidades.

En Castilla y León, estas obligaciones están reguladas desde febrero de 2017 e incluyen, por ejemplo, las medidas mínimas que debe tener la cama (0,80x1,90 si es individual; 1,35x1,90 en la doble) o la superficie útil para los dormitorios (superior a 7 metros cuadrados en los individuales y 10 metros cuadrados para los dobles). Y además, calefacción, botiquín de primeros auxilios, frigorífico, microondas y elementos de menaje.

A esto se une la normativa específica de Valladolid, fijada en el PGOU, que impide que haya viviendas de uso turístico por encima de pisos considerados como residencia habitual. Así, nunca pueden ocupar una segunda, tercera o cuarta planta, salvo que estén ubicados en inmuebles dedicados enteramente a apartamentos turísticos.

¿Cómo lleva a cabo el INE este recuento de viviendas de uso turístico? El organismo cuenta que en un primer momento contactó «con los responsables en materia turística de las comunidades autónomas para recabar información de cada una de ellas». «La respuesta no fue del todo satisfactoria, ya que algunas no disponían de un directorio de viviendas turísticas y otras lo tenían desactualizado». Castilla y León, a través de su su web de datos abiertos, actualiza a diario las viviendas de este tipo que están dadas de alta en su registro oficial. Así que, el INE, para resolver esta falta de datos generalizada, decidió rastrear y descargar (de forma periódica) los datos de las tres principales plataformas de alojamiento que operan en España.

El último escaneo, publicado esta misma semana, corresponde al mes de mayo de 2025. Así, después de limpiar y desechar duplicidades, obtienen información sobre el número de viviendas que se anuncian, las plazas disponibles y su ubicación. El problema es que en estas web no solo se anuncian los pisos debidamente dados de alta y regularizados, sino también aquellos que operan de manera furtiva, pirata, en el mercado de la economía sumergida. Y a estos casos se dirigen los dardos tanto de la asociación Hoteles de Valladolid como de la Federación Empresarial de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León.

«Es necesario que se regule y controle. La legislación regional no es lo suficientemente exigente en el control de una actividad económica que se realiza y no se declara», explican fuentes de Hoteles de Valladolid, donde reconocen que «tanto desde la Junta como desde el Ayuntamiento hay una predisposición a mejorar la situación, pero queda mucho que hacer». Por ejemplo, mejorar las inspecciones. Un simple paseo por las webs de alojamiento destapan chalés particulares que se alquilan sin licencia turística para momentos muy concretos (como el fin de semana de Pingüinos). O pisos que publican números falsos de registro para intentar demostrar que están dados de alta. O particulares que alquilan una habitación de su casa sin dar de alta la actividad. «Cuando se habla de este tema, no solo se hace daño a los hoteles, sino que afecta a la actividad económica global. Por un lado, porque son ingresos que no se declaran y que afectan al mercado de trabajo. Por otro, porque se genera inseguridad, delincuencia…», apuntan desde Hoteles de Valladolid.

«Y también se perjudica la imagen de quienes hacemos las cosas bien», asegura Fernando Álvarez, presidente de la recién constituida Federación Empresarial de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León. «Nuestro papel no puede ser el de controlar y fiscalizar los pisos donde no se hacen las cosas bien. Esa es labor de las administraciones. Igual que no se permite que un bar abra sin licencia, hay que impedir que hagan lo mismo las viviendas de uso turístico», indica Álvarez, quien añade: «Todos deberíamos jugar con las mismas cartas, porque hay quien ejerce la actividad económica sin darse de alta ni declarar los ingresos».

No basta con el número de registro para combatir el intrusismo, insisten, es necesaria el alta como actividad económica. Así, se conseguiría una depuración de piso piratas y fraudulentos que contribuiría a «profesionalizar el sector». «Los estándares de calidad de un piso no reglado son más bajos y eso perjudica a los que hacen bien su trabajo», indica Álvarez, quien subraya que en Valladolid «hoteles y apartamentos turísticos trabajamos de la mano para combatir el intrusismo».