Los creadores de Valladolid contra el cartel de fiestas: «La IA no crea nada, es un collage»

Victoria M. Niño Valladolid Jueves, 31 de julio 2025, 19:33 Comenta Compartir

El rostro «tranquilo, sereno y protector» de la Virgen de San Lorenzo protagoniza el cartel de las fiestas patronales de Valladolid de este año. Así se anunció en rueda de prensa. Lo firma Virginia Guadarrama que ha se ha hecho con el premio, 1.500 euros. Esa tranquilidad, generada con inteligencia artificial según los profesionales, duró poco. Ilustradores y diseñadores recuerdan que la IA roba su trabajo y se lucra con él, que no se puede premiar la creación de una máquina y que hay suficiente talento suficiente como para despreciarlo.

La concejala de Turismo, Blanca Jiménez, argumenta que se trata «de un concurso popular no profesional», es decir para que se presente todo el que quiera. «El comité que lo elige es el mismo desde hace años, lo forman representantes de las casetas regionales, de la coordinadora de peñas, del consejo de la juventud, de las concejalías implicadas en las fiestas (turismo, juventud, participación ciudadana). Este tipo de polémicas siempre se han dado, ahora por el uso de nuevas tecnologías», explica Jiménez.

Sobre el cartel de @fiestasVLL de este año.

Varias consideraciones:

1. Este concurso de carteles es popular, no profesional, se lleva realizando de la misma manera muchos años. No digo que sea mejor o peor. Solo la realidad.

2. El jurado es también popular, no profesional, eso… pic.twitter.com/45tYNXvGnc — Blanca JC (@Ohara911) July 31, 2025

Los ilustradores de Valladolid se pronuncian

Los dibujos de Juan Pablo Celestino son muy conocidos en los festivales musicales de EE UU. Su firma, Dr. Juanpa, rubrica entre 25 y 30 carteles cada año. Aunque trabaja para Colorado, hace la compra en Valladolid. «Esta ciudad tiene una tradición nefasta de carteles, los de fiestas primero y le sigue la Seminci. Raro es el año que se salvan, el nivel es paupérrimo. Ahora con la IA la cosa se ha ido de madre. No se puede dar un premio a algo que se ha hecho apretando un botón tras incluir varias instrucciones», afirma Juanpa. «¿Qué pasa con los artistas que hemos invertido años en formación y tenemos experiencia? A cualquier ejecución de la IA le falta el factor humano, el alma y la coherencia de lo que hace una persona». Por otra parte «¿de qué se alimenta la IA? de imágenes generadas por otros a quienes no se ha pedido permiso para usarlas».

En ese sentido se expresa David Aja, cuyo trabajo para Marvel le ha valido cincoPremios Eisner. «Esto del cartel es de dudosa legalidad y nada ético. La generación de imágenes de la IA se hace a base de robos. No crea de la nada, es un collage de información con copyright. Todo mi trabajo ha servido para entrenar a la IA sin permiso. El propio CEO de al compañía reconoció que sin robo no podría existir esa tecnología», explica el dibujante de Ojo de Halcón. «En cuanto al tema creativo, me parece absurdo. La gracia de crear es crear», remata David Aja. También recuerda la responsabilidad medioambiental, ya que «los servidores que almacenen la información para la IA requieren una ingente cantidades de agua y energía para mantenerse refrigerados. Estamos en momentos de calentamiento global. No uso la IA, no lo considero necesario, cualquier búsqueda en Google es mas fiable y cuesta menos». En cuanto al trabajo profesional, «en Marvel, por ejemplo, está prohibida la IA porque no genera derechos de autor», cuenta quien anda entre portadas de Superman y Batman.

La ilustradora Cinta Arribas, también vallisoletana, coincide con Sandra López, directora de la agencia Pencil Ilustradores. «Si estos concursos populares quieren potenciar la participación y la creatividad, admitiendo la IA resta mérito a quien lo hace con cariño hacia su ciudad. Debiera asegurar el Ayuntamiento, como lo han hecho en otras partes, unas bases cumplan unos mínimos». Además, «habiendo tanto talento, muchos se tienen que ir, podrían contar con nosotros para generar una buena gráfica de la ciudad», comenta Cintia Arribas.

A la «hipocresía política» alude Juanpa. «A los políticos se les llena la boca con la promoción del talento local. No creo que dar un premio a algo generado con IA ayude a fijar el talento joven». El cartelista sugiera que se expongan todas las obras que se presentan para que los vallisoletanos puedan valorarlas.

La elección, por unanimidad

La Comisión de Festejos escogió, «de forma unánime», el diseño de Virginia Guadarrama. «Pensé que este 25º aniversario era una oportunidad extraordinaria para presentar una propuesta en torno a su figura», asegura la diseñadora vallisoletana, quien explica que la ilustración apuesta por unas figuras geométricas «que recuerdan a los vitrales de nuestras iglesias».

«Los colores vivos, muy contrastados, pretenden transmitir energía, alegría y diversidad que nos une cada mes de septiembre», asegura la autora del cartel, quien añade que ha apostado por este trabajo «desde el más profundo respeto a nuestra tradición». «Intenta representar lo que somos, nuestra historia y nuestro pasado, junto a las ganas de vivir, disfrutar y celebrar el presente», explicó durante la presentación.

En el 25 aniversario de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo (en el año 2000 se cambió por San Mateo) la comisión de festejos quería celebrar esta efeméride con el rostro de la patrona como principal reclamo.

Las bases del concurso del cartel

Desde el Ayuntamiento de Valladolid anunciaban el cartel el pasado martes, 29 de julio. En el mensaje publicado en sus redes sociales explicaban que se trataba de «un diseño que fusiona tradición y modernidad para homenajear a la Virgen de San Lorenzo con un rostro sereno entre formas geométricas que evocan vitrales». En las respuestas de ese mensaje ya se puede leer en varias ocasiones que la imagen tiene aspecto de haber sido generado mediante IA.

En las bases del concurso no se alude en ningún momento a que la imagen no pueda estar elaborada mendiante inteligencia artificial aunque sí explica que los elementos que contenga deben ser originales. «Las ideas de composición de los carteles deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido presentadas con anterioridad en ningún otro concurso» y apunta que de no ser así deberá contar con los permisos oportunos para su utilización, o bientratarse de recursos de uso libre.

Las bases también aluden a que el cartel se debe diseñar con medios digitales para que su reproducción sea fidedigna.