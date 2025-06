En defensa de los apartamentos turísticos

Comenta Compartir

No hay día en que no aparezca alguna noticia negativa referida a los Apartamentos Turísticos. Parece ser que los males y el problema de ... la vivienda en España no es otro que la proliferación de los Apartamentos y las Viviendas de Uso Turístico (VUT) por todo el territorio nacional. se les acusa del encarecimiento del alquiler de la vivienda, del desarrollo de actividades ilegales dentro de las mismas, de la sobresaturación turística en las principales ciudades y de la disminución del parque de vivienda en alquiler.

¿Por qué un propietario que posee una vivienda se opone cada vez más a su alquiler? La inseguridad que le causa la ocupación. Las dificultades legales para poder recuperar su vivienda, conlleva que muchos propietarios se nieguen alquilar, así de sencillo. La ocupación es un problema en España que el ejecutivo se niega a resolver. Los propietarios están en todo su derecho a buscar seguridad cuando la propiedad privada se ve amenazada. Es lógico que haya menos viviendas en alquiler y que las pocas que hay en el mercado hayan disparado su precio. El Mercado es así de frágil y caprichoso. ¿Es culpa de los Apartamentos Turísticos la subida de los alquileres? La Universidad de Valencia (la Cátedra Mesval) en una investigación del 2022 concluye que las viviendas de uso turístico solo han impactado en el 1,8% del total del incremento del alquiler en la ciudad de Valencia durante los últimos seis años. La ciudad de Valencia es un buen ejemplo teniendo en cuenta su saturación turística. ¿No será que le conviene al Ejecutivo buscar una cabeza de turco ante su inoperancia con la Vivienda en España? Otro mantra repetido es que en los Apartamentos Turísticos se llevan a cabo actividades ilegales. Podría ocurrir exactamente lo mismo en cualquier establecimiento de hospedaje: fonda, pensión, habitación de hotel. Los Apartamentos Turísticos y las VUT tienen obligación diaria de registrar a sus huéspedes y mandar el informe a la Policía, exactamente igual que cualquier otro hospedaje. Tenemos una comunicación directa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las empresas dedicadas a los Apartamentos Turísticos en nuestra ciudad. Si hay cada vez más Apartamentos Turísticos es porque hay demanda. Porque el público le parece más cómodo viajar y alojarse en un sitio donde te puedes sentir como en tu casa. No somos competencia de los Hoteles, somos otra alternativa que ha llegado para quedarse. El cliente es soberano, busca y elige y por supuesto valora la comodidad, la calidad y la profesionalidad. Démosle su espacio. Percibir su tendencia y satisfacer su necesidad es la obligación de todo empresario. Nuestra ciudad cada día es más atractiva. Y no nos lo creemos. Hay una oferta hostelera, cultural y de ocio de primera. Hasta nuestro carácter recio se ha templado. En breve firmaremos con la Diputación de Valladolid un convenio de colaboración para ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de comprar «Alimentos de Valladolid». Ofrecer la posibilidad de que un cliente, desde nuestros alojamientos, pueda adquirir cualquier producto agroalimentario de la Provincia es apostar por nuestra marca como destino turístico en el que salen beneficiados todos los sectores. Es cierto que hay apartamentos turísticos ilegales pero que no nos metan en el mismo saco a los que cumplimos con la legislación vigente. Es injusto e innecesario. Las Comunidades de Vecinos tienen potestad para cesar inmediatamente la actividad del apartamento ilegal, hágase. Además, quien se dedique a esta actividad, que se dé de alta como autónomo o empresa, aunque tenga solo un piso... Es una actividad industrial, juguemos todos con las mismas cartas. Nosotros proponemos hacer un Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Turismo, el Ayuntamiento con la intervención de la Policía Local y nuestra Asociación para luchar contra el intrusismo y la actividad ilegal que, afortunadamente, en Valladolid es cada vez menor. Los Apartamentos Turísticos han revitalizado la ciudad. Debemos sentirnos orgullosos de ellos. En Valladolid cada vez haya más grupos de turistas que inundan y dan vida a la ciudad. Cuántos edificios abandonados durante décadas han sido recuperados de nuevo y ahora son Apartamentos Turísticos. Somos el espejo donde se miran muchas ciudades por el entendimiento fluido y participativo tanto con el Ayuntamiento de Valladolid como con la Dirección General de Turismo y con la Asociación de Hoteles. De todos debemos aprender, de todos estamos aprendiendo. Las Administraciones han entendido que hay que sumar. Todos debemos esforzarnos en hacer Marca Valladolid y ofrecer un turismo cada vez más profesional y de calidad en el que quepamos todos.

Temas

Pisos turisticos