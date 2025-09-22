Palazuelo de Vedija procesiona a San Mauricio como cada 22 de septiembre

Palazuelo de Vedija ya espera a que llegue otro San Mauricio y los vecinos vuelvan a festejar un año más su popular y centenaria ... vaca enmaromada. La localidad puso fin este lunes a sus fiestas con la celebración de la festividad de su patrón. A media mañana la bella iglesia de Santa María de Barruelo (siglo XVI) acogía la misa, que dio paso a la procesión, en la que los vecinos portaron a hombros por la plaza Mayor la imagen del santo patrón a caballo. Tras la procesión tuvo lugar un refresco popular.

Por la tarde, se celebró la última suelta de la vaca enmaromada. Como en los festejos del sábado y el domingo, el empresario y matador de toros César de Castro Manrique (Weimar Toros) presentó vacas de gran bravura y presencia, dando muy buen juego, con constantes arrancadas del gusto de los corredores y cortadores. De nuevo, gran número de vecinos y visitantes presenciaron el desarrollo del festejo, en especial desde las terrazas de la calle Ancha, convertida en gran anfiteatro del tradicional festejo.

El joven alcalde de la localidad, Magín Martín, valoró muy positivamente las fiestas, manifestando su satisfacción por el buen desarrollo de todas las actividades, con mucha participación, en especial de los festejos taurinos, destacando «la gran calidad y presencia de las vacas». Ahora, la Asociación Taurina La Maroma ya se prepara para viajar hasta La Rápita (Tarragona) para estar presente en el XX Congreso Nacional de Toros con Cuerda, del 25 al 28 de septiembre, en una participación en la que también llevará a cabo una demostración de su tradición, como ha hecho en diez de los once congresos en los que ha tomado parte.

En el año 2000 la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija era declarada por la Junta de Castilla y León como espectáculo taurino tradicional según orden de 30 de junio de 2000 de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, donde se hacía constar la documentación que el Ayuntamiento había presentado refiriéndose al carácter ancestral y secular de una tradición de más de doscientos años y aportando diversos testimonios que acreditaban la continuidad histórica del festejo.

En el mismo expediente se adjuntaban copias auténticas de documentos del archivo municipal datados en los años 1802 y 1805 que se refieren a la tradición de enmaromar dos vacas y a la gratificación de costumbre de los vaqueros, así como a una cuenta de gastos por la compra de una soga destinada a tal fin. La vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León en 2010.