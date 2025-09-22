El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de San Mauricio alrededor de la plaza Mayor de Palazuelo de Vedija El Norte

Palazuelo de Vedija procesiona a San Mauricio como cada 22 de septiembre

La localidad puso fin a sus fiestas celebrando la procesión del patrón y la última suelta de la vaca enmaromada

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:31

Palazuelo de Vedija ya espera a que llegue otro San Mauricio y los vecinos vuelvan a festejar un año más su popular y centenaria ... vaca enmaromada. La localidad puso fin este lunes a sus fiestas con la celebración de la festividad de su patrón. A media mañana la bella iglesia de Santa María de Barruelo (siglo XVI) acogía la misa, que dio paso a la procesión, en la que los vecinos portaron a hombros por la plaza Mayor la imagen del santo patrón a caballo. Tras la procesión tuvo lugar un refresco popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  5. 5

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  6. 6

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  7. 7

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  8. 8

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  9. 9

    La calle López Gómez pierde dos comercios veteranos y suma 14 de sus 54 locales vacíos
  10. 10 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palazuelo de Vedija procesiona a San Mauricio como cada 22 de septiembre

Palazuelo de Vedija procesiona a San Mauricio como cada 22 de septiembre