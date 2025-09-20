Dos aficionados son embestidos en la primera suelta de la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija

La localidad de Palazuelo de Vedija vive durante estos días sus populares fiestas patronales de San Mauricio, en los que, un año más, tiene gran ... protagonismo la vaca enmaromada, una tradición declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que se viene repitiendo desde hace más de doscientos años.

Este sábado tenía lugar la primera suelta. A media tarde, tras el recorrido de minibueyes, cientos de personas, entre hombres, mujeres, mayores, niños, vecinos y visitantes, esperaban a que sonara el estallido del cohete y llegara la vaca enmaromada. Nadie ser lo quería perder, porque había pasado un largo año desde que se celebrará el festejo por última vez en las fiestas de 2024. Una y otra vez, la vaca recorrió las calles de municipio dando algún que otro buen susto. Minutos antes de la suelta, se llevó a cabo en los corrales el enmaromamiento de reses, donde el valor se aúna a la habilidad de amarrar la cuerda a los cuernos de la vaca por encima de sus orejas. La primera vaca en saltar a la calle embistió a dos aficionados. Uno de ello necesito de los servicios médicos y tuvo que ser trasladado en ambulancia.

El empresario César de Castro Manrique (Weimar Toros) presentó para el festejo dos hermosas vacas, que resultaron tener gran bravura, dando muy buen juego, con constantes arrancadas del gusto de los corredores y cortadores. Siguiendo muy de cerca el festejo estuvo el joven alcalde de la localidad, Magín Martín, quien volvió a recordar que, desde niño, había corrido la vaca enmaromada. Una afición que ahora ha quedado relegada «a la responsabilidad de estar atento a que todo salga bien y se desarrolle con total normalidad y sin incidentes».

Los actos festivos del sábado se iniciaban con mucha diversión para los más pequeños con hinchables y toro mecánico. Tras la vaca enmaromada, en la calle Plata, la peña La Bodega II celebró su trigésimo aniversario con el concierto de Los Síntomas. La jornada llegó a su fin con los fuegos artificiales y las músicas de Dj Jefe.

La misa de difuntos iniciará los actos del domingo en una mañana en la que también habrá los tradicionales juegos autóctonos. De nuevo Dj Jefe animará el vermú y, a media tarde, se celebrará la segunda suelta de la vaca enmaromada, poniendo por la noche la música Dj Jefe. La celebración el lunes de la festividad del patrón, San Mauricio, llegará el último día de las fiestas, con refresco popular al mediodía ofrecido por el Ayuntamiento y la última suelta de la vaca enmaromada.