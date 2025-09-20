El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las vacas durante el encierro. El Norte

Valladolid

Dos aficionados son embestidos en la primera suelta de la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija

Uno de ellos necesitó de los servicios médicos. La localidad celebrará este domingo la misa de difuntos, los juegos autóctonos y la segunda suelta de la vaca enmaromada

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:47

La localidad de Palazuelo de Vedija vive durante estos días sus populares fiestas patronales de San Mauricio, en los que, un año más, tiene gran ... protagonismo la vaca enmaromada, una tradición declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que se viene repitiendo desde hace más de doscientos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  5. 5

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  8. 8 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas
  9. 9

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  10. 10

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos aficionados son embestidos en la primera suelta de la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija

Dos aficionados son embestidos en la primera suelta de la vaca enmaromada de Palazuelo de Vedija