El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El encierro se estaba desarrollando por el campo en Mayorga. Rubén San Cirilo
Valladolid

Herido un varón de 82 años al ser embestido en su huerto tras escaparse un toro en Mayorga

El astado llegó hasta allí tras salir del recinto del encierro por el campo que se estaba desarrollando en la localidad

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:55

Un varón de 82 años ha resultado herido al ser embestido por un toro que se había escapado de un encierro que se estaba celebrando por el campo en la localidad de Mayorga. Al parecer, el hombre se encontraba en su huerto cuando fue golpeado por el animal sobre las 17.19 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

En un primer momento, el herido fue atendido en el centro de salud de Mayorga que comunicó lo sucedido al 112, que, de inmediato, informó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, enviando una ambulancia soporte vital básico a petición del médico.

Finalmente, el varón de 82 años fue trasladado en ambulancia o al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, desconociéndose la gravedad de las heridas. El hombre se encontraba en su huerto cuando fue golpeado por el animal que se había escapado de un encierro

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  3. 3 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  4. 4

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  5. 5

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  6. 6

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  7. 7 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas
  8. 8

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  9. 9

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  10. 10

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un varón de 82 años al ser embestido en su huerto tras escaparse un toro en Mayorga

Herido un varón de 82 años al ser embestido en su huerto tras escaparse un toro en Mayorga