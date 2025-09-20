Herido un varón de 82 años al ser embestido en su huerto tras escaparse un toro en Mayorga
El astado llegó hasta allí tras salir del recinto del encierro por el campo que se estaba desarrollando en la localidad
Valladolid
Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:55
Un varón de 82 años ha resultado herido al ser embestido por un toro que se había escapado de un encierro que se estaba celebrando por el campo en la localidad de Mayorga. Al parecer, el hombre se encontraba en su huerto cuando fue golpeado por el animal sobre las 17.19 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
En un primer momento, el herido fue atendido en el centro de salud de Mayorga que comunicó lo sucedido al 112, que, de inmediato, informó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, enviando una ambulancia soporte vital básico a petición del médico.
Finalmente, el varón de 82 años fue trasladado en ambulancia o al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, desconociéndose la gravedad de las heridas. El hombre se encontraba en su huerto cuando fue golpeado por el animal que se había escapado de un encierro
