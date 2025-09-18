El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El recorrido de peñas dio inicio a las fiestas de Palazuelo de Vedija El Norte

Arranque solidario de las fiestas de Palazuelo de Vedija

La cena del primer día fue con bocadillos solidarios a beneficio de los afectados de los incendios de Zamora y León. Este viernes tendrá lugar el encierro por el campo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:39

Palazuelo de Vedija está de fiestas. Por fin llegaron los días más esperados, los de encontrase con amigos y familiares, los de volver a ... correr detrás de la vaca enmaromada, la de rendir devoción al santo patrón, la de bailar en las verbenas. Este jueves, la alegría de las peñas arrancó las fiestas en honor a San Mauricio. La peña La Bodega II, en su 30 aniversario, tuvo el honor de ser la gran protagonista del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento ante numerosos vecino, dando paso a un concurrido recorrido de peñas al son de las músicas de la charanga El Flow en el que se hizo patente las ganas inmensas de fiesta y diversión. A continuación tuvo lugar una cena en Los Lavaderos, con bocadillos solidarios a beneficio de los afectados de los incendios de Zamora y León, llegando la jornada a su fin con la discomovida y animación Dj Tibu y Jj HH.

