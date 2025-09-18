Arranque solidario de las fiestas de Palazuelo de Vedija

Palazuelo de Vedija está de fiestas. Por fin llegaron los días más esperados, los de encontrase con amigos y familiares, los de volver a ... correr detrás de la vaca enmaromada, la de rendir devoción al santo patrón, la de bailar en las verbenas. Este jueves, la alegría de las peñas arrancó las fiestas en honor a San Mauricio. La peña La Bodega II, en su 30 aniversario, tuvo el honor de ser la gran protagonista del chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento ante numerosos vecino, dando paso a un concurrido recorrido de peñas al son de las músicas de la charanga El Flow en el que se hizo patente las ganas inmensas de fiesta y diversión. A continuación tuvo lugar una cena en Los Lavaderos, con bocadillos solidarios a beneficio de los afectados de los incendios de Zamora y León, llegando la jornada a su fin con la discomovida y animación Dj Tibu y Jj HH.

El alcalde de la localidad, Magín Fernández, manifestó que «empiezan las fiestas, unas fiestas que llevamos varios meses preparando y que esperamos que sean del gusto de todos». Además recordó que «la previsión del tiempo parece ser favorable, lo que nos hace pensar que la participación sea alta». En este sentido manifestó su deseo de que «se puedan realizar todas las actividades, incluidos los fuegos artificiales». El programa de este viernes contempla la inauguración por la mañana de la exposición de pintura Colage, de Miguel Irimia, en el local de la tienda, que tendrá horario de visita de 12.00 a 14.00 horas durante todas las fiestas. Por la tarde el desfile de caballos anunciará el encierro por el campo, con reses de Weimar Toros, del empresario y matador de toros César de Castro Manrique, que soltará el resto de astados en los festejos de la vaca enmaromada. Discofa pondrá por la noche el mejor ambiente festivo.

El sábado se iniciará con mucha diversión para los más pequeños con hinchables y toro mecánico. El vermú estará amenizado por Dj Jefe, dando comienzo a una tarde en la que un paseo de minibueyes será el mejor preámbulo a la primera suelta de la popular vaca enmaromada, con la que la emoción regresará a las calles de la localidad. Tras el festejo, en la calle Plata, la peña La Bodega II celebrará su trigésimo aniversario con el concierto de Los Síntomas. La jornada llegará a su fin con los fuegos artificiales y las músicas de Dj Jefe.

La misa de difuntos iniciará los actos del domingo en una mañana en la que también habrá los tradicionales juegos autóctonos. De nuevo Dj Jefe animará el vermú y, a media tarde, se celebrará la segunda suelta de la vaca enmaromada, poniendo por la noche la música Dj Jefe. La celebración el lunes de la festividad del patrón, San Mauricio, llegará el último día de las fiestas, con refresco popular al mediodía ofrecido por el Ayuntamiento y la última suelta de la vaca enmaromada.