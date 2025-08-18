El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Niños y jóvenes corren delante del carretón en una recreación lúdica de la vaca enmaromada

Niños y jóvenes corren delante del carretón en una recreación lúdica de la vaca enmaromada El Norte

Palazuelo de Vedija convierte la vaca enmaromada en un divertido juego

Numerosos niños participan en las actividades organizadas por la Asociación Taurina La Maroma para iniciar a los más pequeños en la centenaria tradición

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:46

El futuro de la tradición pasa por su vivencia, por hacerla presente, pero también por la necesidad de promover entre niños y jóvenes su iniciación ... en una enseñanza que es más efectiva si se realiza a través del juego. Algo que ha sucedido durante los últimos días en Palazuelo de Vedija, donde la Asociación Taurina La Maroma, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha organizado distintas actividades lúdicas con el fin de iniciar a pequeños y jóvenes en la centenaria tradición de la vaca enmaromada.

