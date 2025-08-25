Palazuelo de Vedija triunfa en Chiva con su vaca enmaromada Vecinos de la Asociación Taurina La Maroma llevaron a cabo en la localidad valenciana una demostración de su popular tradición, además de una sabrosa degustación de jijas, pastas y limonada

Miguel García Marbán Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 18:24

Un buen grupo de vecinos de la Asociación Taurina La Maroma de Palazuelo de Vedija han viajado este fin de semana hasta la localidad valenciana de Chiva para participar en el tradicional Torico de la Cuerda, centenario festejo popular en el que un toro es conducido por las calles con una cuerda. La asociación de Palazuelo de Vedija ha asistido invitada por la Asociación Peña Taurina El Torico de Chiva, ambas pertenecientes a la Federación Española de Toros con Cuerda, en cuyos congresos estas asociaciones han entrado en estrecha relación.

La presencia de los vecinos de Palazuelo de Vedija en Chiva ha servido para realizar una demostración de la tradicional vaca enmaromada que cada mes de septiembre recorre las calles de la localidad con motivo de las fiestas patronales en honor a San Mauricio.

El domingo por la mañana, ante numerosos aficionados, saltaba a la calle la vaca enmaromada, de la ganadería de Fernando Machancoses de Cheste, que dio un buen juego con importantes arrancadas en un festejo que, en una especie de homenaje, se celebró a lo largo del barranco que tantas consecuencias funestas trajo a la localidad valenciana con motivo de la DANA. De hecho hay que recodar que en aquellos trágicos momentos la Asociación Taurina La Maroma mostró su lado más solidario al enviar un camión a Chiva con todo tipo de ayuda.

Por la tarde, la asociación de Palazuelo participó en una feria gastronómica con una sabrosa degustación en la que se ofrecieron cerca de 400 raciones de las populares jijas, la carne picada del cerdo que, adobada con pimentón, ajo machacado, orégano y sal, se utiliza para hacer chorizos. La degustación se completó con las típicas pastas terracampinas y limonada casera, que, por cierto, gustó tanto que «hasta nos la quisieron comprar», en palabras del presidente de la Asociación La Maroma, Rafael Irimia, quien expresó el gran éxito de la demostración con «el gran orgullo de poder dar a conocer nuestro pueblo y nuestra tradición, de hecho no somos conocidos con el nombre de nuestra asociación sino como los de Palazuelo».

Irimia aseguró que, tanto la demostración como la degustación, habían sido un éxito total, destacando la gran suerte de que la vaca fuera extraordinaria, recordando que es de la misma ganadería que en los últimos años está soltando el empresario y matador de toros César de Castro Manrique, de Weimar Toros, en las calles de Palazuelo en las fiestas patronales. Además, agradeció el excelente trato recibido por la Asociación Peña Taurina El Torico de Chiva, porque «la gente que se mueve en el toro de cuerda es maravillosa».

La exhibición del terracampino pueblo se llevó a cabo junto a los pueblos también invitados de Arroyo de Ojanco y Beas de Segura (Jaén), La Ràpita (Tarragona) y Lodosa (Navarra). Como no podía ser de otra manera también hubo tiempo para disfrutar de las sueltas de los astados del Torico de Cuerda de Chiva.

Ahora la Asociación Taurina La Maroma ya se prepara para vivir en septiembre las sueltas de su vaca enmaromada en San Mauricio y, sin casi tiempo para el descanso, viajar hasta La Rápita (Tarragona) para estar presentes en el XX Congreso Nacional de Toros con Cuerda, del 25 al 28 de septiembre, en una participación en la que también llevarán a cabo una demostración de su tradición, como han hecho en diez de los once congresos en los que han tomado parte.