Una mujer herida tras colisionar su coche contra un tractor en Pozaldez

Una mujer ha resultado herida este martes al chocar su vehículo contra un tractor a la entrada de Pozaldez, municipio vallisoletano de unos 500 habitantes, ... en la carretera provincial VP-9901, concretamente en el kilómetro uno, cuando un turismo colisionó contra un tractor agrícola, provocando el vuelco de este.

El automóvil, cuya parte frontal ha quedado completamente arrancada, siendo incluso visibles los daños provocados en el motor y dejando también entrever la violencia y el alcance real del choque entre ambos vehículos, ha quedado inmovilizado entre el arcén y el carril derecho de la vía y se espera que las autoridades puedan retirarlo cuanto antes para restaurar la normal circulación del tráfico en esta misma carretera.

En estos momentos, la últimas informaciones apuntan a que se está estabilizando a la víctima en una ambulancia de soporte vital básico. Por el momento, se desconoce tanto su estado como la gravedad o el alcance de las heridas que haya podido sufrir como consecuencia del accidente.