El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Imagen del vehículo completamente destrozado M. A. R.

Valladolid

Una mujer herida tras colisionar su coche contra un tractor en Pozaldez

La víctima ha necesitado atención urgente por parte de una ambulancia de soporte vital básico

Miguel Ángel Rochas

Pozáldez

Martes, 19 de agosto 2025, 18:41

Una mujer ha resultado herida este martes al chocar su vehículo contra un tractor a la entrada de Pozaldez, municipio vallisoletano de unos 500 habitantes, ... en la carretera provincial VP-9901, concretamente en el kilómetro uno, cuando un turismo colisionó contra un tractor agrícola, provocando el vuelco de este.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  2. 2

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Los vallisoletanos ante la nube de humo: «A mi novio le ha saltado la alarma de incendios en el gimnasio»
  5. 5

    Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España
  6. 6

    Un aficionado del Ceuta agradecido con el Real Valladolid: «Ojalá seáis uno de los equipos que ascienda»
  7. 7

    Oleada de actos vandálicos en Esguevillas: «Estamos hartos, cada día es una nueva»
  8. 8

    Alerta respiratoria y rifirrafe político en Valladolid por el humo de los incendios
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una mujer herida tras colisionar su coche contra un tractor en Pozaldez

Una mujer herida tras colisionar su coche contra un tractor en Pozaldez