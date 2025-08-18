El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Un conductor arroja positivo en drogas y le incautan tres gramos de heroína

La Policía Local detuvo el vehículo en el Camino de la Miranda al detectar una conducción anómala

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:45

Una patrulla de la Policía Local de Palencia, sobre las 10:15 horas del pasado jueves en el Camino de la Miranda, observó a un turismo realizando una conducción anómala. Tras ser detenido el vehículo, su conductor arrojó un resultado positivo en la prueba indiciaria de detección de drogas a la espera de los resultados definitivos del laboratorio, siéndole intervenido además tres gramos de heroína. Se denunció administrativamente al conductor por circular con presencia de drogas en su organismo, así como por estar en posesión de sustancias estupefacientes.

El mismo día, en torno a las 19:25 horas en la avenida Ramón Carande, la Policía Local de Palencia intervino tras un accidente de tráfico con daños materiales entre dos turismos. Uno de los conductores arrojó un resultado positivo de 0,40 mg/l. en la prueba de alcoholemia. Se hizo cargo del vehículo una persona habilitada. El equipo de Atestados elaboró el informe oportuno.

Durante todo el puente, la Policía Local estableció diferentes puntos de verificación de alcohol y drogas en distintos horarios. Se realizaron un total de 115 pruebas de alcohol y un de drogas, con el resultado de tres positivos en alcohol (0,29, 0,37 y 0,57 mg/l.), siendo denunciados administrativamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  4. 4

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  5. 5

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  6. 6

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  7. 7 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  8. 8 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  9. 9

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un conductor arroja positivo en drogas y le incautan tres gramos de heroína

Un conductor arroja positivo en drogas y le incautan tres gramos de heroína