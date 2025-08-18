Un conductor arroja positivo en drogas y le incautan tres gramos de heroína

El Norte Palencia Lunes, 18 de agosto 2025, 14:45 Comenta Compartir

Una patrulla de la Policía Local de Palencia, sobre las 10:15 horas del pasado jueves en el Camino de la Miranda, observó a un turismo realizando una conducción anómala. Tras ser detenido el vehículo, su conductor arrojó un resultado positivo en la prueba indiciaria de detección de drogas a la espera de los resultados definitivos del laboratorio, siéndole intervenido además tres gramos de heroína. Se denunció administrativamente al conductor por circular con presencia de drogas en su organismo, así como por estar en posesión de sustancias estupefacientes.

El mismo día, en torno a las 19:25 horas en la avenida Ramón Carande, la Policía Local de Palencia intervino tras un accidente de tráfico con daños materiales entre dos turismos. Uno de los conductores arrojó un resultado positivo de 0,40 mg/l. en la prueba de alcoholemia. Se hizo cargo del vehículo una persona habilitada. El equipo de Atestados elaboró el informe oportuno.

Durante todo el puente, la Policía Local estableció diferentes puntos de verificación de alcohol y drogas en distintos horarios. Se realizaron un total de 115 pruebas de alcohol y un de drogas, con el resultado de tres positivos en alcohol (0,29, 0,37 y 0,57 mg/l.), siendo denunciados administrativamente.