Detenido un joven por agresión sexual a una menor de 16 años en un piso

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia detuvieron en la mañana del domingo a un joven de 20 años como presunto ... autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una menor de 16 en un domicilio de la capital palentina.

Los hechos se produjeron, al parecer sobre las 10:00 horas, después de que cuatro amigos propusieran a la menor ir al piso de uno de ellos, ubicado por la zona del Campo de la Juventud. Ya en el interior, uno de ellos se metió en una habitación con la menor y supuestamente la agredió sexualmente. Al parecer, la víctima relató que en el momento de los hechos se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas pero dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales con el joven.

Gracias a las gestiones realizadas por la Policía Local de Palencia, el presunto agresor sexual fue detenido en su domicilio dos horas después por la Policía Nacional.

La menor fue trasladada al hospital para ser sometida a una exploración médica previa a la presentación de la denuncia.