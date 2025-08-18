El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Detenido un joven por agresión sexual a una menor de 16 años en un piso

Junto a otros tres amigos, la invitó a subir a casa y ya en el interior, se metió en una habitación con ella y supuestamente la forzó a mantener relaciones

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:26

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia detuvieron en la mañana del domingo a un joven de 20 años como presunto ... autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una menor de 16 en un domicilio de la capital palentina.

