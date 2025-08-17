Un conductor de 65 años colisiona contra varios vehículos estacionados
Sacyl ha enviado un helicóptero sanitario para atender al herido
Segovia
Domingo, 17 de agosto 2025, 12:14
Un conductor de unos 65 años ha colisionado con su coche contra varios vehículos aparcados. El accidente ha ocurrido sobre las once de la mañana a la altura del número 5 de la calle San Benito, en la localidad cuellarana de Chatún.
La Guardia Civil de Segovia, la Policía Local de Cuéllar y los servicios médicos de Sacyl han sido movilizados de inmediato. Sacyl ha enviado un helicóptero sanitario para atender al herido. Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente y el estado de salud del conductor, que está siendo atendido por los servicios médicos. Las autoridades investigan lo sucedido.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.