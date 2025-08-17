El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Helicópetero de Sacyl. Marta Moras

Un conductor de 65 años colisiona contra varios vehículos estacionados

Sacyl ha enviado un helicóptero sanitario para atender al herido

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 17 de agosto 2025, 12:14

Un conductor de unos 65 años ha colisionado con su coche contra varios vehículos aparcados. El accidente ha ocurrido sobre las once de la mañana a la altura del número 5 de la calle San Benito, en la localidad cuellarana de Chatún.

La Guardia Civil de Segovia, la Policía Local de Cuéllar y los servicios médicos de Sacyl han sido movilizados de inmediato. Sacyl ha enviado un helicóptero sanitario para atender al herido. Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente y el estado de salud del conductor, que está siendo atendido por los servicios médicos. Las autoridades investigan lo sucedido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  5. 5 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  6. 6 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal
  7. 7

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  8. 8

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  9. 9

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  10. 10

    Cuando la mesa familiar se tiene que instalar en un campo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un conductor de 65 años colisiona contra varios vehículos estacionados

Un conductor de 65 años colisiona contra varios vehículos estacionados