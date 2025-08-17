Un conductor de 65 años colisiona contra varios vehículos estacionados

El Norte Segovia Domingo, 17 de agosto 2025, 12:14 Comenta Compartir

Un conductor de unos 65 años ha colisionado con su coche contra varios vehículos aparcados. El accidente ha ocurrido sobre las once de la mañana a la altura del número 5 de la calle San Benito, en la localidad cuellarana de Chatún.

La Guardia Civil de Segovia, la Policía Local de Cuéllar y los servicios médicos de Sacyl han sido movilizados de inmediato. Sacyl ha enviado un helicóptero sanitario para atender al herido. Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente y el estado de salud del conductor, que está siendo atendido por los servicios médicos. Las autoridades investigan lo sucedido.