Herido un motorista tras la colisión con un turismo en la glorieta de Vallsur

La colisión entre un turismo y una motocicleta se ha saldado este martes con un herido de carácter leve (el motorista) tras el accidente que ha tenido lugar minutos antes de las nueve de la mañana en las inmediaciones de la glorieta de Vallsur, en el tramo que discurre por la Avenida de Zamora con el Paseo de Zorrilla.

Además de alertar del accidente a los servicios de emergencias, el alertante que ha contactado con el 112 advertía de la necesidad de asistencia médica para el motorista, que se encontraba consciente en el momento pero quejándose de dolor en una de las piernas, por ello, se ha desplazado hasta la zona una ambulancia de soporte vital básico y un agentes de la Policía Local de Valladolid para garantizar la seguridad del tráfico en la zona y realizar el atestado.