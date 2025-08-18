El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Ambulancia en el centro de Valladolid, en imagen de archivo. A. Mingueza

Valladolid

Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España

El accidente ha tenido lugar sobre las 19:40 horas, en la calle Panaderos esquina con la calle Mantería

Ignacio Repilado

Ignacio Repilado

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:32

Una mujer de unos 83 años de edad ha sido atropellada por un turismo durante la tarde de hoy, lunes 18 de agosto en el ... centro de Valladolid. El accidente ha tenido lugar sobre las 19:40 horas, en la calle Panaderos esquina con calle Mantería, junto a la Plaza de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  5. 5

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  6. 6 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  7. 7

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  8. 8

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  9. 9

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  10. 10 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España

Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España