Atropellada una mujer de 83 años junto a la Plaza de España

Una mujer de unos 83 años de edad ha sido atropellada por un turismo durante la tarde de hoy, lunes 18 de agosto en el ... centro de Valladolid. El accidente ha tenido lugar sobre las 19:40 horas, en la calle Panaderos esquina con calle Mantería, junto a la Plaza de España.

Desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León informan que se dio aviso a los Bomberos, ya que en un principio parecía que la mujer había quedado debajo del vehículo.

Más tarde se confirmó que había sido desplazada unos metros, por lo que no fue necesaria su intervención. También fue movilizado personal de Policía Nacional y Local; así como de Sacyl.

Además, fue necesario prestar asistencia para un hombre de 32 años en el lugar del atropello, que fue atendido por ansiedad.