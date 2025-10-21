Herido un hombre de 52 años al volcar una furgoneta a las afueras de Íscar El accidente se ha producido a primera hora de la mañana de este martes en la carretera hacia Pedrajas de San Esteban

Un hombre de 52 años ha resultado herido tras volcar una furgoneta a primera hora de este martes a las afueras de Íscar. El accidente se ha producido sobre las 6:40 horas en la carretera que une la citada localidad con Pedrajas de San Esteban, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo y requería asistencia para un varón.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal sanitario para atender al hombre herido, que se quejaba de un dolor de espalda.

Por el momento no ha trascendido si el varón ha precisado traslado hospitalario.