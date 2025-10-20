Herido un hombre de 53 años al sufrir una caída de moto en la avenida de Salamanca

ValladolidHerido un hombre de 53 años al sufrir una caída de moto en la avenida de Salamanca
Una ambulancia atendió al motorista, que cayó de lado frente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Valladolid
Lunes, 20 de octubre 2025, 19:02
Un hombre de 53 años ha resultado herido al caerse de la moto que conducía esta tarde por Valladolid. Los hechos ocurrieron en la avenida ... de Salamanca, frente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y una llamada al 112 alertó de lo sucedido a las 17:12 horas.
El servicio de emergencias avisó, por protocolo, a la Policía Nacional y a la Policía Municipal y una ambulancia acudió al lugar, donde los sanitarios desplazados asistieron al motorista, que cayó de lado.
