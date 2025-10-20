El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los sanitarios desplazados atienden al herido en el lugar del siniestro. Carlos Espeso

Valladolid

Herido un hombre de 53 años al sufrir una caída de moto en la avenida de Salamanca

Una ambulancia atendió al motorista, que cayó de lado frente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:02

Comenta

Un hombre de 53 años ha resultado herido al caerse de la moto que conducía esta tarde por Valladolid. Los hechos ocurrieron en la avenida ... de Salamanca, frente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, y una llamada al 112 alertó de lo sucedido a las 17:12 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

