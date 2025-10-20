Denunciados dos conductores por circular sin carné por Valladolid

El refuerzo en la vigilancia en los desplazamientos durante el fin de semana en la capital es rutina habitual para la Policía Local de Valladolid. ... Desde el pasado viernes (17 de octubre) y hasta este domingo, los agentes han realizado un total de 12 controles para detectar el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes al volante. «Hemos realizado 89 pruebas, todas menos dos han sido negativas», afirman fuentes policiales.

A estos positivos en control hay que sumarles los que se detectan a cualquier hora y en cualquier calle por los agentes. De esa vigilancia, la tarde del pasado viernes se interceptó a un conductor que, pese a tener el carné retirado de forma temporal, circulaba con su vehículo por el Paseo Juan Carlos I. Por este motivo, los agentes procedieron a instruir las diligencias al juzgado al tratarse de un delito contra la seguridad vial.

No fue el único delito de este tipo que se cometió desde el pasado viernes en Valladolid, donde un hombre que carecía de permiso de conducir (al no haberlo obtenido nunca) fue interceptado por los agentes en la carretera de Madrid, en torno a las cuatro de la tarde del pasado sábado. «Se realiza el mismo procedimiento que en el anterior caso», apuntan desde la Policía.

La falta de conciencia a la hora de ponerse al volante tras haber ingerido alcohol o sustancias lleva a los agentes a intervenciones como la del pasado sábado durante la madrugada. A las 6:40 horas, un conductor que circulaba en ese momento por la calle Real de Burgos fue sometido a las pruebas de alcoholemia arrojando en las mismas un resultado positivo de 0,87 miligramos por litro en aire espirado. Lo que supone un delito contra la seguridad vial al superar ampliamente el límite penal (de 0,60 mg/l). Un hecho, que puede acarrear además penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.

Asimismo, una patrulla de uniformados atendieron el viernes a las diez de la mañana un accidente de tráfico entre un vehículo y una motocicleta en el que uno de los implicados dio positivo con una tasa de alcohol por encima de la permitida, 0,62 miligramos por litro en aire espirado.

La zona centro de Valladolid fue escenario de dos denuncias por alcoholemia durante la madrugada del sábado. La primera a las 5:00 horas en la calle San Quirce con un positivo de 0,43 mg/l y la segunda, apenas media horas después, en la plaza de San Nicolás con un resultado en el conductor de 0,58. Resultados positivos que se suman a la tasa de 0,43 que dio un conductor ese mismo sábado al mediodía en la calle Montes y Martín-Baro y al índice de 0,48 miligramos por litro en aire espirado que fue detectado en otra persona al ser parada en la calle Cisne a las seis de la tarde.

La jornada dominical cerró el balance especial de vigilancia durante el fin de semana al interceptar los agentes, sobre las dos de la madrugada, a un ciclista que finalmente fue denunciado por una tasa de alcohol de 0,45 miligramos por litro de aire espirado. Dos horas más tarde, en el control desplegado en la calle López Gómez de Valladolid se saldó con una denuncia por alcoholemia a un conductor al ser detectado una cantidad de 0,43 durante la prueba. Finalmente, en cuanto a la combinación de consumo de drogas y conducción -desde el pasado viernes hasta este domingo- solo se ha registrado un positivo por consumo de drogas (cannabis) en la Avenida de Salamanca.