Imagen de archivo de un control de alcoholemia en Valladolid. Carlos Espeso

Denunciados dos conductores por circular sin carné por Valladolid

La Policía Local ha sancionado además a ocho personas por positivo en consumo de alcohol y uno por drogas durante el fin de semana

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:42

El refuerzo en la vigilancia en los desplazamientos durante el fin de semana en la capital es rutina habitual para la Policía Local de Valladolid. ... Desde el pasado viernes (17 de octubre) y hasta este domingo, los agentes han realizado un total de 12 controles para detectar el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes al volante. «Hemos realizado 89 pruebas, todas menos dos han sido negativas», afirman fuentes policiales.

