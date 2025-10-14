Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida se estampó en la madrugada del sábado contra el nuevo quitamiedos del viaducto de Arco de ... Ladrillo. El accidente se produjo a las 1:38 horas de la noche, cuando la persona que iba al volante, un hombre de 41 años, se salió de la vía y colisionó contra el renovado guardarraíl, que se instaló durante la última intervención en el tablero, finalizada este mes de mayo. El accidente tuvo lugar en el inicio de la subida del paso elevado desde Delicias, en dirección centro, y sin que se produjeran heridos. Sí hubo daños materiales, en el propio vehículo implicado y sobre la estructura del puente.

El impacto del turismo consiguió arrancar de la base de cemento del viaducto parte de la estructura metálica, que ha quedado doblada, suspendida en el aire y, hasta este martes, precintada con una banda de la Policía Municipal. Al parecer, el vehículo se habría levantado por la base que se desarrolla a lo largo del borde del puente para primero derribar un par de bolardos de plástico antes de impactar contra el quitamiedos, que ha quedado doblado hacia fuera de la estructura. A pesar de ello, esto no impide el paso de vehículos, ni sobre el tablero ni en la vía lateral que da acceso a la calle Mikado o a la plaza de los Ferroviarios. Es la primera colisión que se produce contra los nuevos quitamiedos de Arco de Ladrillo después de su última rehabilitación, cuyo uno de sus objetivos principales era precisamente «mejorar la seguridad» del paso de vehículos.

Durante la «intervención de emergencia», el Ayuntamiento defendió que los quitamiedos podrían absorber el «impacto de un camión»

Más en concreto, la reparación de las antiguas barreras, que ya habían sido testigo en otras ocasiones de accidentes similares. «Las defensas serían insuficientes y podría darse la situación de que un vehículo cayera desde lo alto en caso de accidente, lo que supondría un riesgo para la seguridad», defendió el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, antes del inicio de la obra. Durante la intervención también se especificó que las nuevas protecciones, ahora dañadas por la colisión de un vehículo, tenían una capacidad para absorber «el impacto de un camión».

En el lugar de los hechos, el conductor arrojó un resultado positivo, triplicando la tasa de alcoholemia permitida. En concreto, 0,71 mg/L en la primera prueba y 0,70 mg/L en la segunda. En cualquier caso, el número alcanza el tramo penal al superar el 0,60, lo que se considera un delito contra la seguridad vial, como confirman fuentes de la Policía Municipal consultadas. También se realizó una prueba de drogas, donde el hombre dio un resultado negativo.

Durante el fin de semana y hasta el lunes, la Policía Municipal ha realizado un total de catorce controles preventivos en Valladolid. En total se han realizado 125 pruebas de las que solo dos han arrojado un resultado positivo. Al balance de los controles se suman también un positivo por drogas, nueve infracciones de tráfico, dos accidentes viales y nueve delitos de seguridad vial, donde se incluye el incidente sucedido en Arco de Ladrillo, así como otras intervenciones donde se identificó a conductores que conducían sin tener permiso. En este resumen de intervenciones se suman también los tres accidentes que se registraron en Valladolid en apenas dos horas, donde se incluye una colisión entre un turismo y un patinete en el paseo de Arco de Ladrillo, una colisión entre un ciclista y un coche en la plaza de Poniente y la salida de calzada de otro vehículo en la A-60.

No es la primera vez que se producen daños materiales en el maltrecho viaducto de Arco de Ladrillo a causa de un accidente de tráfico. Ya había sucedido antes de la «intervención de emergencia», como la definió el concejal de Tráfico y Movilidad al anunciar la obra, en mayo de 2024. Uno de los últimos ocurrió en agosto de 2021 cuando una colisión múltiple, también sin heridos, produjo «importantes» daños en materiales en la estructura del paso, dañando el guardarraíl, tal y como informaron fuentes de la Policía Municipal. En el lugar, el equipo de Atestados realizó la prueba de alcohol a los conductores implicados en el suceso, donde uno de ellos arrojó también un resultado positivo. Un mes después del accidente, los operarios repararon el guardarraíl.

Poco antes, otro suceso también tuvo como protagonista al paso elevado, en marzo de 2021, esta vez en la zona inferior del tablero, cuando un camión frigorífico de grandes dimensiones quedó encajado en el viaducto.