El impacto del vehículo en la valla del viaducto de Arco de Ladrillo. Rodrigo Jiménez
Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo

La colisión, que se produjo en la madrugada del sábado, arrancó de la base del viaducto parte de la defensa metálica

Sergio García

Sergio García

Martes, 14 de octubre 2025, 15:18

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida se estampó en la madrugada del sábado contra el nuevo quitamiedos del viaducto de Arco de ... Ladrillo. El accidente se produjo a las 1:38 horas de la noche, cuando la persona que iba al volante, un hombre de 41 años, se salió de la vía y colisionó contra el renovado guardarraíl, que se instaló durante la última intervención en el tablero, finalizada este mes de mayo. El accidente tuvo lugar en el inicio de la subida del paso elevado desde Delicias, en dirección centro, y sin que se produjeran heridos. Sí hubo daños materiales, en el propio vehículo implicado y sobre la estructura del puente.

