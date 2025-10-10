El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia circula por una calle de Valladolid en una imagen de archivo. R. Jiménez

Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid

Un atropello a un animal en la A-60, una colisión entre un turismo y un patinete y otra entre un vehículo y un ciclista han requerido la asistencia de los servicios de emergencia

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 09:51

Comenta

Tres accidentes en un intervalo de dos horas ha dejado otros tantos heridos de diversa consideración en las carreteras de la ciudad y la provincia en la mañana de este viernes.

El primero de ellos ha ocurrido a las 7 de la mañana, cuando el servicio de emergencias 112 ha recibido la alerta de que un turismo se había salido de la calzada en la A-60 después de que se le cruzara un animal. Como consecuencia del siniestro, ocurrido en el punto kilométrico 13 en sentido León, ha resultado herido leve un varón de 35 años que se quejaba de la espalda. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y los servicios de Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Una hora después, a las 08:05 horas, se ha producido una colisión entre un turismo y un patinete en el Paseo Arco de Ladrillo, a la altura del antiguo cuartel de artillería, en Valladolid. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha avisado a Policía Local y Nacional, así como a Sacyl, que han atendido a la conductora del patinete, una mujer de 25 años.

El último de los accidentes ha ocurrido a las 09:03 horas en la Plaza de Poniente, cuando un ciclista de unos 50 años ha resultado herido al ser golpeado por un turismo. El Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado asistencia sanitaria, mientras que se ha informado a policía local y a Sacyl, que ha movilizado un recurso al lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  6. 6

    José Luis Vázquez dimite «para no distraer» la ambición electoral del PSOE de Castilla y León
  7. 7 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  8. 8

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  9. 9 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal
  10. 10

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid

Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid