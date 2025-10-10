Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid Un atropello a un animal en la A-60, una colisión entre un turismo y un patinete y otra entre un vehículo y un ciclista han requerido la asistencia de los servicios de emergencia

El Norte Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 09:51

Tres accidentes en un intervalo de dos horas ha dejado otros tantos heridos de diversa consideración en las carreteras de la ciudad y la provincia en la mañana de este viernes.

El primero de ellos ha ocurrido a las 7 de la mañana, cuando el servicio de emergencias 112 ha recibido la alerta de que un turismo se había salido de la calzada en la A-60 después de que se le cruzara un animal. Como consecuencia del siniestro, ocurrido en el punto kilométrico 13 en sentido León, ha resultado herido leve un varón de 35 años que se quejaba de la espalda. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y los servicios de Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Una hora después, a las 08:05 horas, se ha producido una colisión entre un turismo y un patinete en el Paseo Arco de Ladrillo, a la altura del antiguo cuartel de artillería, en Valladolid. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha avisado a Policía Local y Nacional, así como a Sacyl, que han atendido a la conductora del patinete, una mujer de 25 años.

El último de los accidentes ha ocurrido a las 09:03 horas en la Plaza de Poniente, cuando un ciclista de unos 50 años ha resultado herido al ser golpeado por un turismo. El Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado asistencia sanitaria, mientras que se ha informado a policía local y a Sacyl, que ha movilizado un recurso al lugar.