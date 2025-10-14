El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche Robado en Parquesol. El Norte
Valladolid

Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»

Se trata de un Alfa Romeo Giulietta de color gris, que se hallaba en la calle Eusebio González Suárez

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 19:24

La sorpresa que se ha llevado en la mañana de este martes Silvia Pérez ha sido mayúscula. Tras bajar de su domicilio en Parquesol se ... ha encontrado con que su coche Alfa Romeo Giulietta no se hallaba donde le había estacionado la noche anterior. No estaba allí ni en ninguna otra plaza de aparcamiento de la calle Eusebio González Suárez. Se lo habían robado. Así que con las mismas puso rumbo a la comisaría de Parquesol para denunciar la sustracción del vehículo.

