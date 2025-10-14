Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»

La sorpresa que se ha llevado en la mañana de este martes Silvia Pérez ha sido mayúscula. Tras bajar de su domicilio en Parquesol se ... ha encontrado con que su coche Alfa Romeo Giulietta no se hallaba donde le había estacionado la noche anterior. No estaba allí ni en ninguna otra plaza de aparcamiento de la calle Eusebio González Suárez. Se lo habían robado. Así que con las mismas puso rumbo a la comisaría de Parquesol para denunciar la sustracción del vehículo.

Se trata de un modelo de «alta gama» y color gris, con matrícula 9887 HXL. «Nos costó 40.000 euros», agrega la propietaria del vehículo.

Precisamente, en dependencias policiales, los agentes le apuntaron que no era habitual el robo de este tipo de coches, alejados de marcas más apetecibles por los amigos de lo ajeno como Seat y BMW. «Me han dicho que es raro que roben este modelo de coche, pero hace un par de meses han robado uno en esta misma calle: el mismo modelo, pero en negro. Luego he buscado por Internet y debe ser más común de lo que parece», ha concluido Silvia Pérez.