Conduce drogado y sin carné por pérdida de vigencia edictal

La Policía Local de Palencia, sobre las 1:30 horas de este jueves en la avenida Casado del Alisal, realizó la prueba de drogas al conductor de un turismo, de 31 años, que arrojó un resultado positivo en anfetaminas, por lo que fue denunciado administrativamente. De igual forma, se verificó que tenía decretada una pérdida de vigencia edictal del permiso de conducir, por lo que se le notificó la misma en el acto y se dio conocimiento a la Jefatura Provincial de Tráfico. El vehículo fue retirado por el servicio de grúa.

También este jueves, alrededor de las 00:50 horas, la Policía Local de Palencia acudió a una vivienda de la avenida Campos Góticos por una llamada de una vecina en la que se comunicaba que había un incendio en la terraza junto a la suya y no había nadie en esa vivienda. Se verificó que se trataba de una maceta ardiendo, por lo que los agentes saltaron de una terraza a la otra y apagaron el fuego con una manguera.

El miércoles, en torno a las 19:15 horas, la Policía Local acudió a la avenida de Madrid tras recibir un aviso del 112 en el que se informaba de vertido de hormigón en la calzada con peligro para los usuarios. Se verificó que los hechos eran ciertos y afectaban a uno de los carriles de la rotonda del cruce con la calle Andalucía, por lo que se solicitó la actuación de los servicios de limpieza, a los que se dio cobertura durante su labor.