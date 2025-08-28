El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Conduce drogado y sin carné por pérdida de vigencia edictal

El hombre de 31 años dio positivo en anfetaminas en la prueba que le realizó la Policía Local sobre las 1:30 horas en Casado del Alisal

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:55

La Policía Local de Palencia, sobre las 1:30 horas de este jueves en la avenida Casado del Alisal, realizó la prueba de drogas al conductor de un turismo, de 31 años, que arrojó un resultado positivo en anfetaminas, por lo que fue denunciado administrativamente. De igual forma, se verificó que tenía decretada una pérdida de vigencia edictal del permiso de conducir, por lo que se le notificó la misma en el acto y se dio conocimiento a la Jefatura Provincial de Tráfico. El vehículo fue retirado por el servicio de grúa.

También este jueves, alrededor de las 00:50 horas, la Policía Local de Palencia acudió a una vivienda de la avenida Campos Góticos por una llamada de una vecina en la que se comunicaba que había un incendio en la terraza junto a la suya y no había nadie en esa vivienda. Se verificó que se trataba de una maceta ardiendo, por lo que los agentes saltaron de una terraza a la otra y apagaron el fuego con una manguera.

El miércoles, en torno a las 19:15 horas, la Policía Local acudió a la avenida de Madrid tras recibir un aviso del 112 en el que se informaba de vertido de hormigón en la calzada con peligro para los usuarios. Se verificó que los hechos eran ciertos y afectaban a uno de los carriles de la rotonda del cruce con la calle Andalucía, por lo que se solicitó la actuación de los servicios de limpieza, a los que se dio cobertura durante su labor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  3. 3

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  4. 4 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  5. 5

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  8. 8

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  9. 9 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola
  10. 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Conduce drogado y sin carné por pérdida de vigencia edictal

Conduce drogado y sin carné por pérdida de vigencia edictal