Arde alfalfa en el exterior de una cooperativa en un incendio en Villamartín

Un incendio declarado en la tarde del martes en la alfalfa esparcida sobre un terreno de la Cooperativa Agrícola Regional en Villamartín de Campos obligó ... a intervenir a los bomberos de la Diputación de Palencia, que tardaron más de cinco horas en poder controlar el fuego.

Las llamas se originaron sobre las 18:00 horas en un terreno donde dicha cooperativa tenía esparcida alfalfa junto al almacén, ubicado en la CL-612, y hasta el lugar se desplazaron bomberos de los parques comarcales de Ampudia y Venta de Baños, que tuvieron que emplearse a fondo al extenderse el incendio a pinos de un camino contiguo. El fuego llegó a entrar en terreno de Cereales Ángel Dios SA, si bien un rápido cortafuego con una máquina impidió que siguiera adelante.

Los bomberos de la Diputación de Palencia consiguieron controlar el incendio sobre las 23:30 horas, aunque este miércoles aún humeaba la alfalfa quemada.

Este miércoles, los bomberos del parque comarcal de Ampudia han tenido que actuar en otro incendio declarado sobre las 14:30 horas en una tierra de cebada en Villerías en la que una máquina estaba recogiendo paquetes. Al parecer, un golpe contra una piedra de la máquina ha hecho saltar una chispa que ha prendido en la tierra ya cosechada. Dos horas después, los servicios de extinción de incendios han extinguido dicho fuego.

Ampliar Incendio en una tierra de cebada en Villerías. El Norte

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, ha constatado que en la jornada del martes se registró ese incendio en Villamartín de Campos y algunos otros en la provincia. Entre ellos, uno en la zona de Grijota que «no revistió mucha importancia y fue sofocado inmediatamente por bomberos de la Diputación Provincial y agentes de medio ambiente», ha señalado el delegado de la Junta, que también ha apuntado que, a lo largo de la noche, se registró otro incendio en una instalación deshidratadora de alfalfa de Astudillo.

Respecto a los incendios forestales del Golobar, el que afecta a la zona de Cardaño y el que se expandió desde León hacia la zona de Guardo, Villalba, Fresno del Río y Mantinos, «están bajo vigilancia y, en este momento, controlados», ha asegurado José Antonio Rubio Mielgo.