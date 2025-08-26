El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los manifestantes sostienen pancartas que piden soluciones en la gestión de los incendios. Nuria Estalayo

La Montaña Palentina grita contra «la desidia de las administraciones ante los incendios»

Cervera de Pisuerga reúne a vecinos de todo el norte palentino, que protestan por «la precariedad y las malas condiciones laborales» de los trabajadores en la lucha contra el fuego

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Cervera de Pisuerga

Martes, 26 de agosto 2025, 22:14

No cabía un alma en la Plaza Mayor de Cervera de Pisuerga durante la concentración ciudadana «contra la desidia de las administraciones ante los incendios» ... en La Montaña Palentina y en defensa de los bomberos forestales. Muchos han sido los colectivos, grupos de diferente índole y vecinos de todas las edades de la comarca del norte de la provincia de Palencia que han acudido a la protesta, convocada por los propios habitantes de una zona que tantos momentos de tensión, angustia y sosiego ha vivido en las últimas semanas por el fuego en los montes colindantes a sus pueblos.

