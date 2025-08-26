CEOE Palencia clama ante la devastación de los incendios en la Montaña Palentina La patronal reclama a la Junta ayudas inmediatas para las familias que han perdido sus hogares y para las empresas de turismo rural afectadas

CEOE Palencia manifestó este martes su profundo pesar por la devastación causada por los recientes incendios forestales en la provincia, que afectaron gravemente a la Montaña Palentina y supusieron la pérdida del pueblo de San Pedro de Cansoles. La Confederación de Empresarios de Palencia reclama a la Junta de Castilla y León ayudas directas e inmediatas para las familias que perdieron sus hogares y compensaciones para las empresas afectadas por la interrupción de actividades y la cancelación masiva de reservas turísticas, especialmente en el sector del turismo rural, pilar económico de la zona.

Desde la confederación aseguran que los incendios, que quemaron miles de hectáreas en Castilla y León, golpearon con fuerza a Palencia, con focos devastadores como el de Guardo (7.279 hectáreas) y el de La Pernía (1.484 hectáreas). Estos fuegos arrasaron el «gran pulmón verde» de la provincia, dañando el hábitat del oso pardo y otras especies de la Cordillera Cantábrica, además de generar un impacto económico severo. Desde CEOE Palencia señalan que el turismo rural, principal motor de la Montaña Palentina, enfrenta una crisis sin precedentes, ya que casas rurales, restaurantes y empresas de turismo activo vieron cómo las cancelaciones se multiplicaron debido a la pérdida de paisajes naturales y la imagen de desolación dejada por el humo y las cenizas.

El daño trasciende la pérdida de vegetación, ya que las altas temperaturas destruyeron la capa fértil del suelo, aumentando el riesgo de erosión y deslizamientos en las pendientes montañosas, mientras que el humo ha liberado grandes cantidades de CO2, agravando el impacto ambiental.

El presidente de CEOE Palencia, José Ignacio Carrasco, subraya la necesidad de una intervención humana planificada para acelerar la recuperación. «La reforestación y el control de la erosión son esenciales, pero deben hacerse con cuidado para no causar más daño», apunta. CEOE Palencia urge a las administraciones a actuar con determinación, implementando ayudas directas y medidas de prevención para proteger el patrimonio natural y la economía rural. »Sin una respuesta rápida, el futuro de nuestros ciudadanos y de este entorno único está en riesgo«, concluye José Ignacio Carrasco.