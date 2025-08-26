Los incendios siguen bajo vigilancia en un periodo de alerta máxima por riesgo extremo

El Norte Palencia Martes, 26 de agosto 2025, 12:17 Comenta Compartir

La provincia de Palencia se encuentra en estado de alerta máxima debido al elevado riesgo de incendios forestales, agravado por las condiciones meteorológicas adversas que favorecen la propagación del fuego, según recuerda la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que apunta también que los incendios activos en la provincia están controlados, pero se mantiene una vigilancia constante para evitar rebrotes y garantizar la seguridad del entorno natural y de la población. En este contexto, las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para minimizar los riesgos, respetando las normativas y evitando actividades que puedan generar nuevos focos.

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha destacado este martes que en Mazobre el incendio no presenta llama activa, aunque permanece bajo estricta vigilancia. Similar es el caso de La Cruz Armada, donde la ausencia de actividad significativa permite mantener la estabilidad del perímetro. En la zona de Golobar, un agente y una cuadrilla especializada continúan desplegados, realizando labores de control y prevención para evitar cualquier imprevisto. Por su parte, el incendio en Canalejas-Guardo, que ayer lunes alcanzó el nivel IGR 0, sigue controlado y sin cambios relevantes.

Durante la tarde del lunes, se declararon cuatro nuevos focos, principalmente en áreas agrícolas. Dos de ellos, en Perazancas de Ojeda (Cervera de Pisuerga) y Cervatos de la Cueza, fueron extinguidos rápidamente gracias a la eficaz intervención de los medios terrestres. Los otros dos, ubicados en Perales y La Venta (Becerril de Campos), permanecen activos pero controlados, sin riesgo aparente de expansión. Destaca el incendio en La Venta que obligó a cortar temporalmente la carretera autonómica CL-615, una medida que refleja la gravedad de la situación en ciertos puntos.

La Junta de Castilla y León reitera el llamamiento a la prudencia y la responsabilidad ciudadana. En un periodo de alerta máxima, las autoridades instan a evitar el uso de maquinaria agrícola durante las horas de mayor temperatura, ya que estas actividades incrementan significativamente el riesgo de ignición. La colaboración de la población es clave para proteger el valioso patrimonio natural de Palencia y garantizar la seguridad de sus habitantes.

La normativa vigente, recogida en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, regula el uso del fuego y establece medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. Desde la Delegación Territorial se subraya la importancia de cumplir con estas disposiciones para minimizar la incidencia y el impacto de los incendios. En un momento crítico para la provincia de Palencia, la Junta incide en que la responsabilidad colectiva es la mejor herramienta para preservar el entorno y evitar tragedias.