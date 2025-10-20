Un tráiler se queda atascado y provoca retenciones en el centro de Valladolid El camión, de una empresa de Rumanía, se ha quedado bloqueado en el giro hacia Conde Ansúrez desde Macías Picavea

El camión atascado este lunes por la mañana en la calle Platerías.

Un camión de transporte de mercancías voluminosas se ha quedado atascado este lunes en pleno centro de Valladolid, concretamente entre las calles Macías Picavea, Platerías y Conde Ansúrez. El incidente, que está provocando importantes retenciones en la zona, se ha producido en torno a las once de la mañana cuando. Al parecer, el tráiler, procedente de una empresa de Rumanía -Filipspedition-, se ha quedado bloqueado en el giro desde Macías Picavea hacia Cónde Ansúrez.

En el entorno se encuentran agentes de la Policía Municipal de Valladolid y efectivos de los Bomberos, que están realizando distintas labores -incluso quitando y picando los bolardos- para tratar de desatascar el tráiler y que pueda maniobrar para así retomar la normalidad en la circulación lo antes posible.

La propia Policía Local ha instado a los conductores a evitar la zona en la medida de lo posible, dado que se están registrando retenciones en el entorno de la Bajada de la Libertad, Fuente Dorada y alrededores.

