Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda

La Guardia Civil ha encontrado este lunes por la mañana el cadáver de un hombre, de 47 años, de quien no se tenía noticias desde ... el pasado sábado, tras acudir a una boda en Medina de Rioseco. El hallazgo se ha producido sobre las 11:00 horas en las inmediaciones del Canal de Castilla, dado que los agentes habían desplegado desde primera hora un dispositivo de búsqueda del varón, vecino de Palencia, tras la denuncia de desaparición interpuesta el domingo por la noche.

El instituto armado se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, puesto que la última vez que se vio a este hombre fue el sábado en un establecimiento de Medina de Rioseco, donde había acudido a una boda.

Sin signos de violencia

El desaparecido habría abandonado en solitario la boda, a la que asistía como invitado en la citada localidad vallisoletana, con la intención de dirigirse al hotel donde se encontraba alojado. Sin embargo, tras las comprobaciones oportunas, se verificó que no llegó a pernoctar en dicho establecimiento.

El hallazgo ha sido posible gracias a la intervención de un dron del equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en vigilancia aérea y apoyo en operaciones de búsqueda. Tras el descubrimiento, se ha procedido a dar aviso inmediato a la autoridad judicial y al médico forense, quienes han iniciado las diligencias correspondientes. El cuerpo no presenta signos aparentes de violencia, quedando a la espera del informe forense que determinará las causas del fallecimiento.