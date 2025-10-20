El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil ha hallado este lunes el cuerpo sin vida de un hombre en el Canal en Medina de Rioseco. Carlos Espeso
Valladolid

Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de la víctima, de 47 años y vecino de Palencia

J. S. H.

J. S. H.

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:20

Comenta

La Guardia Civil ha encontrado este lunes por la mañana el cadáver de un hombre, de 47 años, de quien no se tenía noticias desde ... el pasado sábado, tras acudir a una boda en Medina de Rioseco. El hallazgo se ha producido sobre las 11:00 horas en las inmediaciones del Canal de Castilla, dado que los agentes habían desplegado desde primera hora un dispositivo de búsqueda del varón, vecino de Palencia, tras la denuncia de desaparición interpuesta el domingo por la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  6. 6 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  7. 7 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  8. 8 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda

Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda