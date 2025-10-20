El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. El Norte

Valladolid

Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña

El dueño del negocio observó al salir de su domicilio un vehículo sospechoso y decidió seguirlo, si bien finalmente lo perdió de vista

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:19

Comenta

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Zafito, ha procedido a la investigación de tres personas, vecinas de Valladolid, como presuntas responsables de un robo con fuerza en grado de tentativa en una bodega restaurante de Fuensaldaña.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 15 de septiembre, cuando el propietario de un restaurante ubicado en la localidad vallisoletana de Fuensaldaña observó, al salir de su domicilio en vehículo, otro turismo que se dirigía hacia el establecimiento que regenta. Ante la sospecha, decidió seguirlo. Al percatarse de su presencia, el coche comenzó a circular por distintas calles del municipio, logrando finalmente perderlo de vista.

Minutos después, el denunciante accedió al interior del restaurante, constatando que se había producido una tentativa de robo con fuerza. Los autores habían accedido al local tras cortar los eslabones de una cadena situada en la puerta principal, causando daños en la caja registradora, la cual no lograron abrir, presumiblemente al ser sorprendidos durante la acción.

A raíz de las gestiones practicadas por la Guardia Civil de Valladolid, se logró identificar el vehículo utilizado en los hechos, iniciándose las actuaciones para determinar la identidad de los presuntos autores. El turismo en cuestión era utilizado de forma habitual por una persona conocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con antecedentes por delitos similares.

El 23 de septiembre se localizó al titular del vehículo, procediéndose a su investigación como presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Posteriormente, y en base a la información obtenida, se investigó igualmente a otras dos personas como supuestos autores de los hechos. La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que han sido remitidas al juzgado de guardia de Valladolid.

