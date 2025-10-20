Esclarecidos nueve robos en locales cometidos en Valladolid entre el 16 y el 21 de junio Los dos presuntos autores son delincuentes itinerantes que recorren diferentes ciudades para cometer sus robos

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 08:19

Investigadores de la Policía Nacional han esclarecido nueve robos en locales cometidos entre el 16 y el 21 de junio en Valladolid. Los responsables de estos negocios presentaron denuncias en las comisarías de Delicias y Parquesol, si bien fueron remitidas al grupo encargado de estos delitos, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

En concreto fueron cuatro peluquerías, en las que el botín obtenido por los ladrones fue de 3.272 euros en efectivo, una tablet valorada en 360 euros, y útiles especializados de peluquería valorados en más de 1.000 euros. En una panadería los ladrones obtuvieron 510 euros en efectivo y también se llevaron un taladro y varias empanadas, mientras que en un centro de estética se llevaron 400 euros de la caja, y cosméticos y cremas valorados en 610 euros. Los otros tres establecimientos forzados fueron una tintorería, una floristería y una pizzería, con un botín para los delincuentes de 500 euros en efectivo.

En la investigación se determinó que se trataba de dos hombres, especializados en acceder a locales mediante el modus operandi de fractura de bombín, que los delincuentes realizaban con una llave inglesa o herramientas tales como una «cracker» o un «multi pick rompe cilindros».

Uno de los dos delincuentes vigilaba para alertar de la presencia de testigos mientras el otro fracturaba el bombín, y luego una vez en el interior del establecimiento buscaban dinero en efectivo o útiles especializados, teniendo preferencia por las peluquerías. Los delincuentes buscaban siempre locales que careciesen de reja exterior, que les impedía acceder mediante su «especialización» a la hora de forzar puertas.

Los investigadores determinaron que se trataba de delincuentes itinerantes, de ahí que realizaran numerosos robos en pocos días, y con un lapso de tiempo muy breve, para después abandonar la ciudad y dificultar su detección por parte de la Policía Nacional de Valladolid. Esto se ha evidenciado al ser relacionados con otros dos robos cometidos en establecimientos de Vélez Málaga (Málaga) en mayo y septiembre, y uno cometido este mes de octubre en Écija (Sevilla).

A uno de los dos hombres le constan un total de 32 detenciones policiales, mientras que al otro solamente una. Las diligencias policiales han sido trasladadas a la autoridad judicial, poniendo en su conocimiento todas las investigaciones practicadas, así como la identidad de los dos presuntos autores.

