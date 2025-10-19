Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid Los Bomberos de la Diputación de Valladolid rescataron al herido

El Norte Valladolid Domingo, 19 de octubre 2025, 21:40

Un hombre de 45 años tuvo que ser excarcelado hoy por los Bomberos de la Diputación de Valladolid al producirse un accidente entre su turismo y un camión en el kilómetro 116 de la Autovía de Castilla (A-62), sentido Burgos, a su paso por el término municipal de Cigales (Valladolid), según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El 112 recibió varias llamadas a las 14:17 horas que le informaban del accidente, por lo que avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, además de los Bomberos de Diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una unidad medicalizada de emergencias (UME), al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cigales y una ambulancia soporte vital básico, informa Ical.

En el lugar los bomberos excarcelaron a la víctima atrapada, un varón de unos 45 años. Por su parte, el personal sanitario lo atendió y trasladó en la unidad medicalizada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.