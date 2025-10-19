Cazan al segundo sospechoso de dieciocho robos en el interior de coches en Valladolid El pasado 8 de octubre fue detenido el otro presunto autor de los robos y puesto a disposición de la autoridad judicial

El Norte Valladolid Domingo, 19 de octubre 2025, 18:07 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional detuvieron en Valladolid el sábado por la mañana a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria policial por estar implicado en 18 robos cometidos en el interior de vehículos. El pasado 8 de octubre fue detenido el otro presunto autor de los robos y puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad, según informó la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

El sábado, una dotación uniformada de Policía Nacional a bordo de un vehículo rotulado, localizó al segundo hombre que estaba en busca y captura, cuando transitaba por la calle Faisán. Los agentes le dieron el alto, pero el hombre emprendió la huida. Uno de los policías inició la persecución a lo largo de varias calles y cuando lo alcanzó y redujo, el varón se resistió de manera «activa y violenta», por lo que tuvo que ser reducido por el agente, que requirió asistencia sanitaria a raíz del forcejeo sin que presentaran gravedad sus lesiones.

Los policías procedieron a realizar un cacheo superficial de seguridad sobre el hombre, al que se le encontraron numerosos efectos, alguno de los cuales reconoció espontáneamente haberlos robado esa misma mañana en un supermercado. Los agentes procedieron a su detención y trasladado a la Comisaría de Delicias de Policía Nacional, donde ha concluido las diligencias policiales, en las que se le imputaba como presunto autor de 18 ilícitos penales por robo con fuerza en interior de vehículos.

Además, el detenido ha sido imputado como presunto autor de otro hurto en interior de vehículo ocurrido el pasado 5 de octubre y por un delito de atentado contra agente de la autoridad. Finalmente, pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.