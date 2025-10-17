Detenido en Delicias por robos con fuerza en el interior de 18 coches

El Norte Valladolid Viernes, 17 de octubre 2025, 09:43 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional han detenido en el barrio de Las Delicias a un hombre como presunto autor de 18 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Desde el pasado 21 de mayo se habían recibido en dependencias de la Policía Nacional diferentes denuncias por robos con fuerza en interior de vehículos tanto consumados como en grado de tentativa.

Concretamente, se denunciaron dos robos con fuerza en interior de vehículo y tres tentativas el 21 de mayo, en un garaje comunitario; el 27 de mayo fueron denunciados tres delitos de robo con fuerza y una tentativa de robo en vehículos estacionados en la vía pública. El 5 de junio se denunciaba un robo con fuerza también en vía pública y finalmente el 6 de junio se denunciaban varios hechos ocurridos en un garaje comunitario, concretamente cinco robos con fuerza y tres tentativas de robo.

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid especializados en este tipo de hechos delictivos iniciaron así las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y para determinar la autoría de los mismos, lo que llevó a identificar a dos hombres implicados en los robos con fuerza en interior de vehículos. Ambos comparten modus operandi, bien mediante fractura de ventanilla o forzamiento de las cerraduras de los vehículos y son delincuentes habituales y especializados en este tipo delictivo, sumando 22 detenciones.

Además, se ha podido constatar la venta de algunos de los efectos sustraídos de los vehículos en un espacio de tiempo muy cercano a la consecución de los robos. Una vez identificados los presuntos autores, se iniciaron las gestiones para su localización y detención. A media mañana del pasado día 8, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de uno de los varones en el barrio de Las Delicias.

Una bicicleta nueva

Los agentes, conocedores del individuo por intervenciones previas, lo observaron accediendo con una bicicleta a un portal de la zona, siendo interceptado en el interior de este. Tras proceder a su identificación, se confirmó su implicación en los hechos investigados, por lo que fue detenido y trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias oportunas. El detenido portaba una bicicleta de apariencia nueva, sin poder acreditar su propiedad.

Asimismo, llevaba un teléfono móvil de alta gama. Ambos efectos fueron intervenidos para verificar su posible relación con otros hechos delictivos. Una vez realizadas las gestiones documentales con el detenido, se dio traslado de éste a la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad. Con respecto al segundo implicado, las gestiones de localización y detención han resultado infructuosas, por lo que se le ha grabado una búsqueda con interés policial de localización y detención.