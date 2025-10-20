Auxilian a un hombre que sufrió una caída en su piso de la Circular

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 14:47 Comenta Compartir

Los Bomberos de Valladolid tuvieron que intervenir el domingo por la noche en la apertura de puerta de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la plaza Circular. En concreto, el incidente se registró pasadas las 22:00 horas en la calle Industrias, cuando se recibió una llamada en la que se requería asistencia sanitaria para una persona que había sufrido una caída y estaba impedida en el interior de un piso situado en el número 2.

Hasta el lugar se desplazó una dotación con un camión con autoescala, así como agentes de la Policía Nacional de Valladolid y personal sanitario para atender al herido. Una vez en el interior del domicilio, hallaron a un hombre de unos 57 años que estaba caído en el suelo y no podía levantarse con sus propios medios.

Las aperturas de puerta es una realidad con la que conviven los efectivos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios. De hecho, hace tan solo unos días, el pasado 15 de octubre, hallaron el cadáver de la mujer en un sofá en una vivienda ubicada en la calle Huelgas en la esquina con la plaza San Juan.

Las aperturas de puerta en las que se requirió asistencia para una persona que se encontraba atrapada o impedida en el interior de la vivienda han aumentado de forma gradual durante los últimos diez años y las 282 aperturas realizadas por los Bomberos el año pasado es la cifra más alta de la serie histórica.

