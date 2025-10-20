El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos, policías y personal sanitario, este domingo por la noche en la Circular. El Norte

Valladolid

Auxilian a un hombre que sufrió una caída en su piso de la Circular

El suceso tuvo lugar pasadas las diez de la noche del domingo en la calle Industrias

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:47

Comenta

Los Bomberos de Valladolid tuvieron que intervenir el domingo por la noche en la apertura de puerta de una vivienda ubicada en las inmediaciones de la plaza Circular. En concreto, el incidente se registró pasadas las 22:00 horas en la calle Industrias, cuando se recibió una llamada en la que se requería asistencia sanitaria para una persona que había sufrido una caída y estaba impedida en el interior de un piso situado en el número 2.

Hasta el lugar se desplazó una dotación con un camión con autoescala, así como agentes de la Policía Nacional de Valladolid y personal sanitario para atender al herido. Una vez en el interior del domicilio, hallaron a un hombre de unos 57 años que estaba caído en el suelo y no podía levantarse con sus propios medios.

Noticias relacionadas

Investigados un menor de 15 años y su madre por agredir en la cabeza a una mujer de 76 años

Investigados un menor de 15 años y su madre por agredir en la cabeza a una mujer de 76 años

Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña

Tres investigados por intentar asaltar de madrugada un restaurante de Fuensaldaña

Las aperturas de puerta es una realidad con la que conviven los efectivos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios. De hecho, hace tan solo unos días, el pasado 15 de octubre, hallaron el cadáver de la mujer en un sofá en una vivienda ubicada en la calle Huelgas en la esquina con la plaza San Juan.

Las aperturas de puerta en las que se requirió asistencia para una persona que se encontraba atrapada o impedida en el interior de la vivienda han aumentado de forma gradual durante los últimos diez años y las 282 aperturas realizadas por los Bomberos el año pasado es la cifra más alta de la serie histórica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  3. 3

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  4. 4 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  5. 5

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  6. 6 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  7. 7 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Auxilian a un hombre que sufrió una caída en su piso de la Circular

Auxilian a un hombre que sufrió una caída en su piso de la Circular