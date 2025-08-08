Herido un ciclista de 80 años tras colisionar con un coche

El Norte Valladolid Viernes, 8 de agosto 2025, 11:11 Comenta Compartir

Un hombre de 80 años ha resultado herido a primera hora de esta mañana en un accidente registrado en el kilómetro 12 de la carretera autonómica CL-612, a su paso por Medina de Rioseco.

El Servicio de Emergencias recibió una llamada a las 10:16 horas alertando de que se había producido una colisión entre un turismo y una bicicleta, resultando herido un varón de 80 años, que circulaba con el vehículo de dos ruedas.

Al lugar se ha desplazado Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de la localidad para proporcionar los primeros auxilios al herido, que se encontraba consciente.