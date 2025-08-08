El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia de soporte vital básico, en una imagen de archivo. El Norte
Valladolid

Herido un ciclista de 80 años tras colisionar con un coche

El accidente se ha producido esta mañana en la CL-612 a su paso por Medina de Rioseco

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:11

Un hombre de 80 años ha resultado herido a primera hora de esta mañana en un accidente registrado en el kilómetro 12 de la carretera autonómica CL-612, a su paso por Medina de Rioseco.

El Servicio de Emergencias recibió una llamada a las 10:16 horas alertando de que se había producido una colisión entre un turismo y una bicicleta, resultando herido un varón de 80 años, que circulaba con el vehículo de dos ruedas.

Al lugar se ha desplazado Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de la localidad para proporcionar los primeros auxilios al herido, que se encontraba consciente.

