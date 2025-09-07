El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
El incendio se declaró a las cuatro de la mañana y afectó a los vehículos y el material almacenado ante el negocio del polígono de El Esparragal
J. S.
Valladolid
Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:06
El incendio fue detectado en mitad de la madrugada de este sábado y los servicios de emergencia acudieron al escenario, un taller de reparación de ... coches situado en el polígono de El Esparragal, en Santovenia de Pisuerga, a tiempo de evitar que las llamas se propagaran al resto de naves del área industrial situada al borde de la carretera (VA-113) que une esta localidad con Valladolid y, más adelante, Cabezón. Las llamas, eso sí, causaron cuantiosos daños materiales a calcinar los vehículos que estaban aparcados fuera del negocio.
Los hechos ocurrieron a las 4:03 horas, cuando el 112 recibió el primer aviso alertando de una intensa humareda procedente del taller mecánico Elecman, situado en el número 34 de la calle Esparragal, en el polígono del mismo nombre.
Allí acudieron varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación, así como agentes de la Guardia Civil, cuyos efectivos sofocaron el fuego concentrado en el exterior de la nave, en un lateral, que calcinó, al menos, dos turismos y el material almacenado en torno a ellos.
La intervención del Servicio de Extinción evitó que el incendio alcanzará a los negocios colindantes.
Los especialistas de la Benemérita investigan ahora el origen del incendio declarado en plena madrugada en el citado taller y en el que, por fortuna, no hubo que lamentar heridos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.