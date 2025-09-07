El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia

El incendio fue detectado en mitad de la madrugada de este sábado y los servicios de emergencia acudieron al escenario, un taller de reparación de ... coches situado en el polígono de El Esparragal, en Santovenia de Pisuerga, a tiempo de evitar que las llamas se propagaran al resto de naves del área industrial situada al borde de la carretera (VA-113) que une esta localidad con Valladolid y, más adelante, Cabezón. Las llamas, eso sí, causaron cuantiosos daños materiales a calcinar los vehículos que estaban aparcados fuera del negocio.

Los hechos ocurrieron a las 4:03 horas, cuando el 112 recibió el primer aviso alertando de una intensa humareda procedente del taller mecánico Elecman, situado en el número 34 de la calle Esparragal, en el polígono del mismo nombre.

Allí acudieron varias dotaciones de los Bomberos de la Diputación, así como agentes de la Guardia Civil, cuyos efectivos sofocaron el fuego concentrado en el exterior de la nave, en un lateral, que calcinó, al menos, dos turismos y el material almacenado en torno a ellos.

La intervención del Servicio de Extinción evitó que el incendio alcanzará a los negocios colindantes.

Los especialistas de la Benemérita investigan ahora el origen del incendio declarado en plena madrugada en el citado taller y en el que, por fortuna, no hubo que lamentar heridos.