Los bomberos trabajan en la extinción del fuego en el taller de Santovenia. El Norte

El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia

El incendio se declaró a las cuatro de la mañana y afectó a los vehículos y el material almacenado ante el negocio del polígono de El Esparragal

J. S.

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:06

El incendio fue detectado en mitad de la madrugada de este sábado y los servicios de emergencia acudieron al escenario, un taller de reparación de ... coches situado en el polígono de El Esparragal, en Santovenia de Pisuerga, a tiempo de evitar que las llamas se propagaran al resto de naves del área industrial situada al borde de la carretera (VA-113) que une esta localidad con Valladolid y, más adelante, Cabezón. Las llamas, eso sí, causaron cuantiosos daños materiales a calcinar los vehículos que estaban aparcados fuera del negocio.

