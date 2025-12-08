El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Comisaría de la Policía Nacional en Medina del Campo. El Norte

Valladolid

Detenido por herir con tijeras y un puñal a otro hombre en una vivienda de Medina

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Comarcal por una herida cortante en un dedo de una mano por la que precisó tres puntos de sutura

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:12

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado día 3 en Medina del Campo a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones ... y otro de amenazas con arma blanca. Sobre las 00:30 horas, una patrulla, con agentes uniformados y en vehículo con distintivos, recibieron un aviso de la Sala CIMACC 091 para desplazarse a un domicilio de la citada localidad en el que se alertaba de una pelea entre dos personas y la posible utilización de un arma blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  5. 5

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  6. 6

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  7. 7

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  8. 8

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  9. 9

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  10. 10 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por herir con tijeras y un puñal a otro hombre en una vivienda de Medina

Detenido por herir con tijeras y un puñal a otro hombre en una vivienda de Medina