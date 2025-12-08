Detenido por herir con tijeras y un puñal a otro hombre en una vivienda de Medina

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado día 3 en Medina del Campo a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones ... y otro de amenazas con arma blanca. Sobre las 00:30 horas, una patrulla, con agentes uniformados y en vehículo con distintivos, recibieron un aviso de la Sala CIMACC 091 para desplazarse a un domicilio de la citada localidad en el que se alertaba de una pelea entre dos personas y la posible utilización de un arma blanca.

Al acceder al interior de la vivienda, los policías observaron en el salón a un varón con cortes en una de sus manos y, frente a él, otro individuo que le amenazaba con un arma blanca. De inmediato, los actuantes procedieron a desarmar al agresor para garantizar la seguridad de los presentes.

En el lugar se encontraba también otra moradora de la vivienda, quien manifestó que la discusión había comenzado entre ambos varones y que el detenido había utilizado sucesivamente unas tijeras, un destornillador y finalmente un puñal de 44 centímetros de hoja para amenazar a la víctima.

El detenido fue informado en el acto del motivo de su detención por un presunto delito de lesiones y amenazas con arma blanca. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico para ser asistido de las lesiones que presentaba en la cara y en una mano, aparentemente de carácter leve.

En libertad

La víctima, que resultó herida en una mano, fue trasladada al Hospital Comarcal de Medina del Campo para recibir atención sanitaria, ya que precisó de tres puntos de sutura. Los objetos utilizados en la agresión -un puñal de 44 centímetros de hoja, un destornillador y unas tijeras- fueron intervenidos y puestos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.