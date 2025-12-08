Herida una joven al caer por una ladera del cerro de San Cristóbal

El Norte Valladolid Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

Una joven de 21 años ha resultado herida este lunes al mediodía tras caer por un terraplén en una de las laderas del cerro de San Cristóbal, en La Cistérniga. El accidente se ha producido sobre las 15:10 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba además de que la mujer estaba consciente, si bien se encontraba en una zona de difícil acceso por detrás de unas naves industriales a la altura del kilómetro 358 de la carretera N-122a, a la entrada de la citada localidad vallisoletana.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación y personal sanitario con una ambulancia para atender a la joven herida, que ha sido porteada por los bomberos hasta el punto en que aguardaba la ambulancia.

La joven ha sido posteriormente trasladada en ambulancia al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.

