Detenido por agredir a un hombre para robarle un móvil y 450 euros en Medina del Campo

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras agredir y robar a otro 450 euros de dinero en efectivo y un móvil valorado en 99 euros. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado miércoles 8 de octubre, sobre las 4.00 horas, cuando la víctima se encontraba junto a un amigo en la vía pública, cerca de la plaza de toros de Medina del Campo.

Según figura en la denuncia interpuesta por la víctima del robo, un vehículo se detuvo en el lugar, bajándose del mismo tres individuos. Fue entonces cuando uno de ellos agredió al acompañante del denunciante, que huyó del lugar a la carrera. Mientras los otros dos comenzaron a golpearle hasta que le derribaron al suelo y le despojaron de su teléfono móvil, valorado en 99 euros, así como otros 450 euros en efectivo. Tras el ataque, los agresores se subieron nuevamente al vehículo y abandonaron el lugar.

La víctima manifestó ante los agentes conocer únicamente a uno de los tres agresores. Posteriormente, se dirigió al centro de salud Medina del Campo para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Gracias a las gestiones policiales, se logró identificar plenamente a dos de los presuntos agresores. Uno de ellos fue localizado y detenido en la mañana del viernes y, tras prestar declaración, fue puesto en libertad esa misma tarde. Las labores para localizar al segundo implicado continúan activamente, habiéndose emitido una requisitoria de búsqueda sobre su persona.

