Detenido un repartidor por robar los paquetes que debía entregar

Agentes de la Policía Nacional detuvieron al trabajador de una empresa de reparto el pasado 10 de octubre en Valladolid, como presunto autor de un delito de hurto de varios paquetes por valor de 950 euros, que no llegaron nunca a sus destinatarios.

El administrador de la empresa de transporte presentó una denuncia el 11 de septiembre en dependencias de la Policía Nacional por el presunto hurto de varios paquetes que debían ser entregados a sus destinatarios. Los hechos apuntaban a un trabajador encargado de los repartos, quien no ofreció explicación alguna tras comprobarse que los envíos asignados no llegaron a destino, informa Ical.

Los efectos sustraídos, desaparecidos entre los días 3 y 10 de septiembre, incluyen una placa vitrocerámica valorada en 129 euros, un microondas con un coste de 47,28, ropa de trabajo por 270,60 euros, una caja de farmacia con productos de parafarmacia por 306,15 y un paquete adicional de 200 euros.

Desconocer el paradero

Ante el requerimiento de la empresa, el trabajador manifestó desconocer el paradero de los objetos y, acto seguido, solicitó la baja voluntaria. La investigación policial, iniciada tras la denuncia y ante la existencia de indicios evidentes de un posible ilícito penal, permitió identificar al presunto autor de los hechos.

El individuo fue detenido en la tarde del 10 de octubre y puesto en libertad tras prestar declaración, quedando el juez informado de todo lo actuado.