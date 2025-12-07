Una castañada reúne en Becilla a numerosos vecinos y visitantes

En diciembre se hielan las cañas y se asan las castañas, Castañas en Navidad, saben bien y se parten mal o Por San Eugenio, pon ... las castañas al fuego, la leña en el hogar y las ovejas a encerrar son algunos de los refranes y dichos populares que asocian la castaña con el calor del hogar, el final del año y las festividades navideñas, siendo un alimento tradicional de invierno, aunque con el paso de los años esta popular vianda haya dejado de tener protagonismo.

Por eso, con el fin de ponerla en valor, Becilla de Valderaduey celebra una castañada popular que, en su sexta edición, tuvo lugar este domingo en una actividad que, una vez más, organizó la Asociación Cultural Becilla en Movimiento, siendo ya una cita esperada por vecinos y visitantes en el puente de la Constitución. A media tarde, en la plaza de Santa María, varias decenas de personas, entre vecinos y visitantes, degustaron 30 kilos de castañas, que fueron asadas en un artefacto creado para la primera edición a partir de un bombo reciclado de lavadora por el vecino Daniel Triana.

En un ambiente festivo, en medio de villancicos navideños, los más pequeños fueron los encargados de girar el bombo con el fin de conseguir unas exquisitas castañas asadas, que fueron repartidas en los tradicionales cucuruchos de papel por voluntarias ataviadas con trajes de castañera. Para acompañar las castañas y combatir el frío, se sirvió vino caliente con azúcar, frutas deshidratas, canela y fruta fresca, con un proceso anterior de unos días de maceración. Por tercer año consecutivo, en el bidón ideado por Luis Arias, también se asaron 20 kilos de patatas, que se acompañaron con salsas o aceite pimentón y sal.

El presidente de la asociación, Alberto Alonso, volvió a recordar que esta castañada salió de una conversación en el bar del pueblo con varios vecinos mayores, que «nos contaron cómo en esta época iban a sus cocinas y asaban castañas en el invierno, ya que en Castilla es lo que se podía, y se asaban en las sartenes castañeras en los fuegos de gas».

Alonso expresó que «es una bonita forma de juntarnos, al calor del fuego, y disfrutar del puente en nuestro municipio, principal objetivo de esta asociación, dinamizando actividades más allá del periodo estival». Ahora, la asociación ya prepara para los próximos días el concurso de decoración navideña en ventanas, patios y balcones.