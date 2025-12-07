El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La castañada se volvió a celebrar en la plaza de Santa María. El Norte

Valladolid

Una castañada reúne en Becilla a numerosos vecinos y visitantes

La Asociación Cultural Becilla organizó la sexta edición de una actividad que busca dinamizar la vida del pueblo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:42

En diciembre se hielan las cañas y se asan las castañas, Castañas en Navidad, saben bien y se parten mal o Por San Eugenio, pon ... las castañas al fuego, la leña en el hogar y las ovejas a encerrar son algunos de los refranes y dichos populares que asocian la castaña con el calor del hogar, el final del año y las festividades navideñas, siendo un alimento tradicional de invierno, aunque con el paso de los años esta popular vianda haya dejado de tener protagonismo.

